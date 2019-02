A diferencia de Monzó, el diputado Lousteau no sólo cuestiona la estrategia global del gobierno, sino que pretende competir por espacios de poder con las principales referentes del gobierno. Es tan ambicioso como Macri, Peña, Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, y no acepta las recomendaciones que bajan desde el primer piso de Balcarce 50. El exministro de Economía de Cristina no adecua su táctica política a los planes electorales de Cambiemos y no dudó en renunciar a la embajada de Estados Unidos para enfrentar al aparato del PRO en la Capital Federal.