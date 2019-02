* "Bogoliuk, ex director de la DDI de La Matanza, estuvo como director de la DDI de Mar del Plata, fue fundador junto con Marcelo Saín de la PSA –luego se peleó-, estuvo con Stornelli trabajando en La Plata como coordinador general de la policía bonaerense o algo así. Igual Stornelli no se acordaba de él, él sí se acordaba de Stornelli. Fue el que me pasó el caso del Sr. Pedro, que yo no sabía que se llamaba Pedro Etchebest. Ni bien fue el allanamiento en mi casa, a las 4 de la mañana se produjo un llamado entre este hombre Bogoliuk con mi abogado Rodrigo González –no sé quién llamó a quién- y él le dijo 'que no me mencione', es decir que él sabía del allanamiento y a partir de ahí me cortó el teléfono".