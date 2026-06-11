Clima en CDMX en tiempo real hoy 11 de junio: ¿Lloverá durante el partido inaugural de México vs. Sudáfrica del Mundial 2026?

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Autoridades emiten alerta por fuertes lluvias

(X/@SSaludCdMx)

La Secretaría de Salud Pública de la CDMX y la SGIRPC emitieron recomendaciones meteorológicas para el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, programado este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Las autoridades advierten que el clima cambiará a lo largo de la jornada, con lluvias fuertes y rachas de viento de hasta 45 km/h previstas para después del encuentro.

La temperatura al inicio del partido —13:00 horas, tiempo del centro— oscilará entre 24 y 26 °C con lluvias ligeras y viento de 40 km/h. Antes del pitido inicial, entre las 9:00 y las 13:00 horas, el cielo estará medio nublado, con temperaturas de 22 a 24 °C y rachas de 35 km/h.