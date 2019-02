—Yo no tengo consultor, no gasto plata en hacer política, tengo amigos y un teléfono. Nadie está gastando un centavo. Otro ejemplo, a Cristina Kirchner le dijeron que se quede callada porque así sube en las encuestas y no sabemos ahora qué piensa. Yo discuto ideas; si alguien quiere discutir conmigo, estoy, con cualquiera, me siento y discuto. Ellos hablan de con quién ir en la interna, de que escuchan música, les gusta la cosa popular. A mí, si me preguntan qué música me gusta, digo Beethoven, The Beatles y Miles Davis, no Gilda ni Arjona, porque no es la verdad, eso no me hace generar empatía.