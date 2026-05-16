Gobernador de Yucatán pide apoyo de Sheinbaum para abastecer de agua a Mérida: “Vamos a ayudarlo”, responde

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, solicitó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer frente a la crisis de infraestructura urbana que afecta a Mérida (Captura de pantalla)

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum su apoyo para llevar a cabo el Plan Renacimiento para Mérida, con el que busca mejorar el suministro de agua para la Zona Metropolitana, así como mejoras en infraestructura y calidad de vida de los habitantes.

“La capacidad de infraestructura urbana en Mérida y su zona metropolitana cada día nos está rebasando en el tema de agua potable, movilidad y equipamiento”, declaró el funcionario estatal durante su participación en el evento.

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Plan Renacimiento para Mérida

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, presentó el Plan Renacimiento para Mérida, una estrategia que busca modernizar y ampliar la red de agua, mejorar la movilidad y reforzar la seguridad en la región.

El mandatario detalló que la capacidad de infraestructura en Mérida está siendo rebasada, lo que compromete la calidad de vida de las familias. “Hoy hay familias que sufren por la falta de presión de agua potable”, advirtió.

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Describió los tres ejes estratégicos del plan: nuevas zonas de captación y modernización de equipos de bombeo, reparación y ampliación de la red de distribución con más de cincuenta años de antigüedad, y la construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales.

En materia de movilidad, Díaz Mena propuso la rehabilitación de intersecciones clave en el periférico, como las salidas a Cauquel y Concal, donde los embotellamientos pueden llegar a veinte minutos.

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El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, solicitó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer frente a la crisis de infraestructura urbana que afecta a Mérida (Captura de pantalla)

Además, subrayó la necesidad de fortalecer el equipamiento en seguridad ante el crecimiento acelerado de la zona metropolitana. El gobernador expresó la disposición del gobierno estatal de solicitar un crédito de mil 500 millones de pesos para mezclar recursos y hacer realidad el Plan Renacimiento.

“Le pido su apoyo para lanzar este Plan Renacimiento para Mérida. Estamos en la disposición, como gobierno del estado, de solicitar un crédito para mezclar recursos y poder hacer una zona metropolitana con agua, con movilidad y con más seguridad”, declaró Díaz Mena.

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Casi lo olvida, pero Sheinbaum asegura apoyo

Por su parte, Claudia Sheinbaum terminó su discurso sin mencionar nada sobre la solicitud del gobernador, sin embargo, volvió a tomar la palabra para decir algo que había olvidado: “Vamos a ayudarlo”, aseguró, comprometiéndose a trabajar de la mano con el gobierno de Yucatán para garantizar el abasto de agua, la mejora de la movilidad y la seguridad en la zona.

El gobernador agradeció la colaboración federal y resaltó la importancia de la coordinación entre los tres niveles de gobierno en el marco de la cuarta transformación. “Amor con amor se paga y por eso le agradecemos, presidenta de la República, que hoy esté aquí cumpliendo a todas y a todos los yucatecos”, concluyó Díaz Mena.

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