En cada aparición pública, Del Boca habló de su inocencia. "Yo las cosas que hice las hice de buena fe. Yo defendí la producción. No es una producción fantasma", dijo en una entrevista con Infobae. "No solamente no me la llevé sino que se llevaron a mi papá (fallecido recientemente). Y estoy convencida de que la Justicia va a probar mi inocencia porque está en la causa y están todas las cosas claras y expuestas. Pero lo que no me van a devolver es a mi papá".