Consultado en radio La Red sobre si esa referencia nacional puede ser el ex ministro de Economía y ex embajador en Estados Unidos, Martín Lousteau, uno de los dirigentes propuestos por un sector del radicalismo para disputarle en una interna la candidatura presidencial a Mauricio Macri, señaló: "No se si puede ser él o algún otro, pero será motivo de evaluación".