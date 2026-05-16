Hallan armas y explosivos de comisión de alias Chalá, señalado por asesinato del periodista Mateo Pérez, en Antioquia

Material de guerra, explosivos adaptados para drones y elementos de intendencia fueron hallados por tropas del Ejército tras un enfrentamiento con presuntos integrantes de la comisión de alias Chalá en zona rural de Briceño, Antioquia - crédito Ejército Nacional

Soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.°4 de la Cuarta Brigada se enfrentaron con presuntos integrantes de la comisión de alias Chalá en la vereda Guaico, zona rural del municipio de Briceño, Norte de Antioquia, durante un operativo militar adelantado en las últimas horas.

Las autoridades mantienen activa una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar al cabecilla de las disidencias de las Farc, señalado por el homicidio del periodista Mateo Pérez, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

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La operación hace parte de la ofensiva desplegada por el Ejército contra las estructuras del frente 36 de las disidencias comandadas por alias Calarcá, organización que busca fortalecer su presencia armada en el norte antioqueño.

Durante el combate, los presuntos integrantes del grupo ilegal escaparon del lugar y abandonaron material de guerra e intendencia que quedó en poder de las tropas.

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Soldados de la Cuarta Brigada mantienen operaciones ofensivas en el norte de Antioquia para ubicar a alias Chalá y desarticular las estructuras armadas del frente 36 de las disidencias - crédito prensa EJC

Entre los elementos incautados se encuentran una pistola, dos cañones de repuesto para ametralladora calibre 7,62 milímetros, una granada artesanal adaptada para ser lanzada desde un dron, un uniforme camuflado, dos brazaletes alusivos a las disidencias y distintos elementos logísticos utilizados por la estructura armada.

Según Blu Radio, las autoridades indicaron que el hallazgo de explosivos adaptados para drones evidencia la evolución de las tácticas empleadas por las disidencias en Antioquia y aumenta la preocupación por el riesgo para la fuerza pública y la población civil.

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Según organismos de seguridad, este tipo de dispositivos estaría siendo utilizado para ejecutar ataques a distancia contra tropas en zonas rurales del departamento.

En la misma vereda Guaico, soldados habían encontrado días antes un depósito ilegal con explosivos que, según información de inteligencia militar, pertenecería a hombres del frente 36 y sería utilizado para cometer atentados contra militares y civiles en Briceño y otros municipios cercanos.

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La fuerza pública mantiene operaciones permanentes en la zona con el objetivo de capturar a alias Chalá, considerado por las autoridades como un objetivo de alto valor.

El cabecilla habría llegado recientemente desde la frontera entre Huila y Cauca para asumir el control del frente 36, en reemplazo de alias Primo Gay, como parte de una reorganización ordenada por alias Calarcá para fortalecer la presencia de las disidencias en el norte de Antioquia.

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Alias Víctor Chala sería responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito Gobernación de Antioquia

El secretario de Seguridad de Antioquia, el general en retiro Luis Eduardo Martínez, aseguró que Chalá es reconocido por su experiencia en el manejo de drones y por entrenar a otros integrantes del grupo armado en el uso de esta tecnología para atacar a la fuerza pública.

Según explicó el funcionario, este conocimiento habría sido clave para que asumiera el mando de la estructura ilegal en la región.

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Las autoridades también atribuyen a Chalá la expansión de actividades criminales como la extorsión, los desplazamientos forzados y los ataques contra infraestructura estratégica en municipios del norte antioqueño.

Además, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lo señaló como uno de los principales responsables del secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.

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El caso del comunicador generó especial preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y autoridades regionales. Pérez, de 24 años y estudiante de comunicación, desapareció el pasado 5 de mayo luego de desplazarse a la zona rural de Briceño para documentar los efectos del conflicto armado y los recientes enfrentamientos entre grupos ilegales y el Ejército.

De acuerdo con reportes preliminares conocidos por las autoridades, el periodista habría sido interceptado por integrantes del frente 36 mientras se movilizaba entre las veredas Travesías y El Hoyo.

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Las autoridades aumentaron de 300 a 500 millones de pesos la recompensa por información que permita ubicar y capturar a alias Chalá, señalado de múltiples hechos violentos en Antioquia, entre ellos el asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito @SeguridadAnt / X

Información recibida por organismos humanitarios señaló que el joven habría sido secuestrado y posteriormente asesinado por integrantes de la estructura armada.

La Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y el Ejército adelantaron coordinaciones para desarrollar una misión humanitaria que permitió ingresar al territorio, recuperar el cuerpo del comunicador y avanzar en el esclarecimiento del caso. Posteriormente, los restos de Pérez fueron entregados a sus familiares.

Entretanto, la Gobernación de Antioquia insistió en que la captura de Chalá es prioritaria para frenar el deterioro de la seguridad en la región. Según las autoridades, la reorganización de mandos dentro de las disidencias busca consolidar una ofensiva armada contra la fuerza pública y otras organizaciones ilegales que tienen presencia en el norte del departamento.

Inteligencia militar considera que el objetivo del grupo es fortalecer el control sobre corredores estratégicos para economías ilícitas y movilidad armada.