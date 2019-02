Agobiado por los pésimos resultados del programa económico implementado por Macri, el Gobierno ata el plan de reelección del Presidente a María Eugenia Vidal, a la performance de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires y a la eventual candidatura de Cristina Kirchner, que todavía es una incógnita. Por ahora, la Casa Rosada no tiene plan de emergencia. ¿Y si la ex Presidenta finalmente no es candidata?