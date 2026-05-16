México

‘Una mujer como la suya’: la nueva canción de Nodal que enciende rumores sobre si es para Gussy Lau, ex de Ángela Aguilar

El cantante de regional mexicano lanzará próximamente su álbum ‘Bandera Blanca’

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(IG: @gussylau // TikTok)
(IG: @gussylau // TikTok)

Christian Nodal encendió las redes sociales el pasado 15 de mayo al compartir un adelanto de las canciones de su próximo álbum Bandera blanca, que se estrena el 21 de mayo.

Entre los temas, los fans identificaron una pista que reavivó la polémica sobre Gussy Lau y Ángela Aguilar. Usuarios de Youtube sospecharon que uno de los nuevos temas podría ser una indirecta para el compositor y la cantante, luego de un episodio que marcó el mundo del regional mexicano hace unos años.

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Caballo negro nodal -México- 15 mayo
(Captura de pantalla/Youtube Gera MX)

¿Qué dice la canción de ‘Una mujer como la suya’?

En el preview publicado por Nodal, el tema Una mujer como la suya destacó entre los seguidores por la letra:

Amigo,

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La espalda de una dama es pa’ llenársela de besos toda entera

Y pa’ lo último que se la puso Dios es pa’ que alguien como usted hablara de ella,

Si yo tuviera una mujer como la suya

Y se lo digo con respeto, me encargaría de quererla al cien por ciento,

No dudaría nunca de sus sentimientos.

Los comentarios en redes

El fragmento mencionado provocó especulaciones inmediatas en Youtube, donde usuarios comentaron:

“Esa para Gussy Lau por hablar de nuestra Anjelita ¿recuerdan ese episodio?” y “Esta será la ganadora, estoy segura, Nodalito te amamos”.

GUSSY LAU - ANGELA AGUILAR
Foto: @gussylau v / Instagram

Cabe señalar que, hasta el momento, Nodal no ha declarado cuál es el verdadero trasfondo de dicha melodía. Asimismo, el álbum Bandera blanca incluirá otros temas como:

  • Intro Pa’l Cora
  • Un Vals
  • Bandera Blanca
  • Mi antes y después
  • Incompatibles
  • Para qué
  • Lo que se dice amor
  • Enamorarme así
  • Miel con licor
  • Aquí donde te extraño
  • Modo frágil
  • Otra mujer

El episodio entre Gussy Lau y Ángela Aguilar

La polémica entre Gussy Lau y Ángela Aguilar estalló en 2022, cuando se filtraron fotos de ambos besándose, hecho que impactó en la imagen de la cantante y en la conversación pública sobre su privacidad.

Collage para portada
@angela_aguilar @Gussylau

En ese momento, Lau declaró que le dolió la manera en que se atacó a Aguilar tras la difusión de las imágenes: “Me dolió que la atacaran así”, dijo el compositor en entrevista publicada el 25 de agosto de 2022.

Desde entonces, la relación entre ambos quedó marcada por el escándalo y la exposición mediática.

Ahora, la sospecha de que Nodal dedique una canción a ese episodio añade una nueva capa a la historia y coloca su próximo álbum bajo la lupa de los seguidores del regional mexicano.

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