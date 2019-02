El hasta ahora titular de la AMIA expresó sus "disculpas sinceras, y sin ningún atenuante, por los hechos y las expresiones equívocas de la última semana" y sostiene que "durante más de 20 años he sostenido que los responsables del atentado son la organización terrorista Hezbollah y altos funcionarios del gobierno iraní. No he cambiado de posición. Es lo que sostuve siempre, y así lo he expresado de manera pública y privada"