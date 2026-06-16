Perú

Magaly Medina arrancó su programa con ‘Alimaña’ tras declaraciones de Jefferson Farfán: “Qué pena me das, muerde tu rabia”

La conductora sorprendió a su audiencia con una interpretación del tema del Grupo 5 justo después de que el exfutbolista acudiera al recinto judicial por presuntas irregularidades en unas labores comunitarias

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La periodista abrió su programa con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta para el exseleccionado nacional. Captura: Magaly TV La Firme.

La edición de este lunes 15 de junio de ‘Magaly TV La Firme’ comenzó de una manera poco habitual. Antes de presentar los temas de la noche, Magaly Medina decidió abrir su programa cantando y disfrutando uno de los éxitos más populares del momento: “Alimaña”, tema interpretado por el Grupo 5 que se ha convertido en una de las canciones más comentadas en redes sociales por su letra sobre la envidia, las traiciones y las derrotas.

La escena llamó inmediatamente la atención de los televidentes debido al contexto en el que ocurrió. Horas antes, Jefferson Farfán había sido captado a la salida de la Corte Superior de Justicia, donde acudió para informar sobre presuntas irregularidades relacionadas con el cumplimiento de las jornadas de servicio comunitario que la conductora realizó tras el proceso legal que ambos protagonizaron años atrás.

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Aunque la periodista no mencionó directamente al exfutbolista durante el inicio del programa, la elección de la canción no pasó desapercibida para los seguidores del espacio, quienes rápidamente relacionaron la interpretación con la reciente aparición pública del exseleccionado nacional.

Jefferson Farfán acude a la Corte y Magaly Medina responde con peculiar mensaje en televisión. Captura: Magaly TV La Firme.
Jefferson Farfán acude a la Corte y Magaly Medina responde con peculiar mensaje en televisión. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina arrancó su programa cantando uno de los éxitos del Grupo 5

Apenas comenzó la emisión, Magaly apareció sonriente y siguiendo el ritmo de la canción, demostrando que conocía perfectamente la letra. La conductora interpretó varios fragmentos del tema mientras en el set se escuchaban los versos más conocidos de la composición.

Entre risas y disfrutando del momento, siguió la melodía que describe a una persona que desea el fracaso de otra y que, pese a sus intentos, no logra perjudicarla. La periodista incluso intercambió algunas frases con miembros de su producción mientras continuaba cantando.

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La conductora hizo especial énfasis en una de las partes más populares del tema, aquella que menciona que una persona jugó mal y terminó perdiendo. También repitió en varias ocasiones la palabra “Alimaña”, que da nombre a la canción y que se ha convertido en uno de los elementos más recordados por quienes siguen el éxito musical.

El ambiente en el set fue relajado y festivo. Lejos de mostrarse preocupada por las informaciones que circularon durante el día, Magaly optó por iniciar la semana con humor y música, generando de inmediato comentarios entre los televidentes.

Jefferson Farfán acude a la Corte y Magaly Medina responde con peculiar mensaje en televisión. Captura: Magaly TV La Firme.
Jefferson Farfán acude a la Corte y Magaly Medina responde con peculiar mensaje en televisión. Captura: Magaly TV La Firme.

La letra de “Alimaña” llamó la atención por su mensaje sobre envidia y derrotas

Lo que hizo particularmente llamativo el momento fue el contenido de la canción elegida por la conductora. El tema relata la historia de una persona que siente que alguien desea verla fracasar, pero que finalmente termina superando las dificultades gracias a que actuó de buena fe.

La composición incluye referencias a la envidia, los engaños, las trampas y las consecuencias de las malas acciones, elementos que rápidamente despertaron interpretaciones entre los seguidores del programa.

“Yo sé que tu deseas para mí,que me vaya mal.Yo sé que alegraría en tu interior,que todo se me trunque. Se que me has engañado,y de la boca a fuera me deseas suerte.Pero dentro de ti,quisieras que en primera me lleve la muerte”, cantó a viva voz.

En uno de los pasajes más populares del tema se menciona que quien actuó incorrectamente terminó perdiendo, mientras que otro fragmento sostiene que las personas envidiosas no logran sus objetivos. Precisamente esas frases fueron las que más llamaron la atención de los televidentes durante la apertura del programa.

Aunque Magaly Medina no hizo ninguna aclaración sobre el motivo por el que eligió esa canción para iniciar la emisión, la coincidencia temporal con la visita de Jefferson Farfán a la Corte provocó una ola de comentarios en redes sociales.

Jefferson Farfán acude a la Corte y Magaly Medina responde con peculiar mensaje en televisión. Captura: Magaly TV La Firme.
Jefferson Farfán acude a la Corte y Magaly Medina responde con peculiar mensaje en televisión. Captura: Magaly TV La Firme.

Jefferson Farfán acudió a la Corte Superior de Justicia

Horas antes de la emisión del programa, Jefferson Farfán fue visto en las instalaciones de la Corte Superior de Justicia, hecho que generó interés mediático debido a los antecedentes judiciales que mantiene con la conductora de televisión.

Según se conoció, el exfutbolista acudió para informar sobre presuntas irregularidades relacionadas con el cumplimiento de las jornadas de servicio comunitario que fueron impuestas a Medina tras el proceso legal que ambos enfrentaron.

La presencia del exjugador despertó preguntas entre los periodistas que se encontraban en el lugar, quienes buscaron conocer los motivos de su visita y las acciones que estaría impulsando.

El caso volvió a colocar en agenda pública una disputa que durante años ha generado titulares y diversos pronunciamientos de ambas partes.

Primer plano de Jefferson Farfán, hombre de piel oscura, gorra beige y polo blanco, hablando al aire libre. Hay otras personas y un edificio detrás. Un banner rojo con texto cubre parte inferior
Jefferson Farfán acudió a la Corte de Justicia para denunciar presuntas irregularidades de Magaly Medina en su servicio comunitario.

Las redes sociales interpretaron la canción como una indirecta

Como era de esperarse, el inicio del programa rápidamente se volvió tema de conversación entre los seguidores de la conductora. Diversos usuarios comentaron la elección musical y señalaron que el mensaje de la canción parecía encajar con los acontecimientos ocurridos durante la jornada.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Algunos seguidores consideraron que la periodista había respondido de manera indirecta a las recientes acciones del exfutbolista, mientras que otros destacaron el sentido del humor con el que decidió arrancar la emisión.

Jefferson Farfán acude a la Corte y Magaly Medina responde con peculiar mensaje en televisión. Captura: Magaly TV La Firme.
Jefferson Farfán acude a la Corte y Magaly Medina responde con peculiar mensaje en televisión. Captura: Magaly TV La Firme.

Tras interpretar parte del tema, Magaly Medina cerró el momento musical entre risas y energía. “¡Eso, Alimaña! ¡Eso, Alimaña, Alimaña!”, exclamó antes de dirigirse a su audiencia.

Luego saludó a los televidentes y dio inicio formal al programa. “Buenas noches. Bienvenidos a una nueva semana de Magaly TV La Firme”, expresó, para después adelantar que tenía abundante información preparada para la jornada.

Jefferson Farfán acude a la Corte y Magaly Medina responde con peculiar mensaje en televisión. Captura: Magaly TV La Firme.
Jefferson Farfán acude a la Corte y Magaly Medina responde con peculiar mensaje en televisión. Captura: Magaly TV La Firme.

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