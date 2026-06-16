De las derrotas como campeón defensor al jugador que llamaron a último momento y fue titular: los debuts de Argentina en Mundiales

El último debut mundialista de Argentina: caída frente a Arabia Saudita en Qatar 2022 (Foto REUTERS/Dylan Martínez)

El debut. Ese momento tan esperado. En el que se colocan esperanzas, anhelos y desvelos desde el momento en que las bolillas del sorteo indican día, hora y rival para comenzar cada aventura mundialista. Es difícil establecer parámetros en esta magnífica competencia, pero uno se adhiere a la idea que la era contemporánea de la Copa del Mundo comenzó a partir de 1974, con el paulatino avance de los medios de comunicación y la instauración del nuevo trofeo que llega hasta nuestros días.

Vladislao Cap asumió como técnico de la Selección pocos meses antes del comienzo del Mundial 74

Vamos a desandar el recorrido de la selección argentina en estas 13 presentaciones mundialistas desde Alemania 1974 hasta Qatar 2022, donde prevalecieron los triunfos (8) por sobre las derrotas (4) con apenas un empate. Pero en todas ellas quedaron anécdotas, recuerdos y curiosidades que valen la pena recordar.

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La Selección del 74 no anduvo bien por problemas externos (Foto El Gráfico)

El proceso previo al Mundial ‘74 fue un caos. Una vez conseguida la clasificación, Enrique Sívori renunció al cargo de DT por la gran cantidad de inconvenientes que había tenido. En enero del ‘74 fue designado en su lugar Vladislao Cap, quien llevaba dos años dirigiendo en Colombia. Apenas una muestra del desorden fue lo que vivió Carlos Babington, que así se lo contó a Infobae: “Cuando asumió Cap, nunca me convocó, en algo que me llamó la atención porque estaba en el mejor momento de mi carrera. Llegué de última a Alemania por la lesión de Roque Avallay. Arribé un viernes, cuando faltaban ocho días para el debut contra Polonia y ese mismo día me confirmaron que iba a ser titular. Eso marcó el desastre que se vivió ahí. No se pueden cometer tantos errores juntos en un solo torneo, y menos si se trata de un Mundial”.

Finalmente, Argentina perdió por 3 a 2 contra los polacos. La formación ese día fue la siguiente: Daniel Carnevali, Ángel Bargas, Ramón Heredia, Roberto Perfumo, Francisco Sa, Enrique Wolff; Miguel Brindisi, Rubén Ayala, Carlos Babington; Agustín Balbuena, Mario Kempes. Luego ingresaron Roberto Telch y René Houseman.

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El plantel argentino conducido por César Luis Menotti que disputó el Mundial 1978 y logró la primera estrella albiceleste

Para el Mundial ‘78 la expectativa era desbordante. El viejo sueño de organizar una Copa del Mundo se había hecho realidad. César Luis Menotti realizó un excelente trabajo de tres años y medio y el 2 de junio llegó la hora del primer examen. El estadio Monumental recién estrenado le dio la bienvenida a esa ilusión, que no arrancó bien con el gol de Hungría antes de los 10 minutos. El rápido empate de Luque calmó los ánimos. En el segundo tiempo, Argentina atacaba sin ideas al tiempo que el público pedía por el Beto Alonso, quien ingresó en el cuarto de hora final. Metió un taquito al borde del área, que, tras un rebote, derivó en Daniel Bertoni, que la mandó al fondo del arco. Con sufrimiento, se dio el primer paso rumbo a la gloria.

Ese día, hicieron su debut en Mundiales: Jorge Olguín, Luis Galván, Daniel Passarella, Alberto Tarantini, Osvaldo Ardiles, Américo Gallego, Daniel Valencia, Leopoldo Luque, Norberto Alonso y Daniel Bertoni.

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Argentina debutó en España 82 como campeón vigente pero cayó frente a Bélgica

En los dos años posteriores a la gran conquista, Argentina no sólo mantuvo, sino que superó su nivel. Las dos giras por Europa del ‘79 y ‘80, así lo refrendaron. Pero ya en el ‘81, la historia comenzó a cambiar y algunas grietas de funcionamiento fueron apareciendo. Pese a ello, se arribó a España como uno de los grandes candidatos, porque al gran plantel del ‘78 se le sumaron campeones juveniles de Japón (Maradona - Ramón Díaz - Barbas - Calderón) y muy buenos elementos del medio local. El debut fue una enorme desilusión al caer 1-0 ante Bélgica, que consiguió el gol al quebrar el achique de espacios que solía hacer el cuadro nacional.

Debuts en Mundiales en ese partido: Diego Maradona, Ramón Díaz y Jorge Valdano.

Maradona y Ruggeri festejan en el debut en México 86 la victoria sobre Corea del Sur

El camino a México ‘86 había sido complicado. Tanto en los años previos, como en la eliminatoria. Las actuaciones casi nunca conformaban e incluso desde la Secretaría de Deportes se intentó desplazar a Carlos Bilardo. Éste siguió adelante y cuando cumplió su objetivo de tener al plantel completo en México, comenzó a darle forma al equipo. La presentación fue convincente con un claro 3-1 ante Corea del Sur. Nadie podía suponer lo que estaba por venir: un torneo inolvidable con un Maradona irrepetible.

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Debuts en Mundiales en ese partido: Nery Pumpido, José Luis Brown, Néstor Clausen, Oscar Ruggeri, Oscar Garré, Sergio Batista, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti, Pedro Pasculli, Jorge Olarticoechea y Carlos Tapia.

Camerún le ganó a la Argentina el partido inaugural de Italia 90. Los futbolistas del elenco africano golpearon sin piedad todo el partido a Maradona y Caniggia

La fecha resonaba en cualquier parte, sobre todo a partir de una publicidad que citaba que el 8 de junio de 1990 comenzaba el Mundial de la era moderna. Argentina era el campeón defensor, pero en los años anteriores, fueron contadas las ocasiones donde volvió a jugar bien. Bilardo tuvo mucha tranquilidad para trabajar, con el enorme impedimento de las ventas que se sucedían, una tras otra, de los jóvenes futbolistas que convocaba. El equipo no estaba bien, sin embargo, fue un duro golpe la derrota con Camerún 1-0 en la ciudad de Milán. Luego, llegaría la épica increíble para arribar a la final.

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Debuts en Mundiales en ese partido: Juan Simón, Néstor Fabbri, Néstor Lorenzo, Roberto Sensini, José Basualdo, Abel Balbo y Claudio Caniggia.

El 21 de junio de 1994 Argentina venció 4-0 a Grecia en el Mundial con tres goles de Batistuta y uno de Maradona, el último del 10 en una Copa del Mundo

Tras un inicio inmejorable, el ciclo de Alfio Basile comenzó a resquebrajarse. Parecía que importaba más mantener el invicto, que ir en busca de la mejor forma para las duras eliminatorias. Se había ganado en forma admirable la Copa América ‘91 y con menos brillo la del ‘93. Dos meses más tarde, el terremoto: 0-5 con Colombia, repechaje con Australia con el regreso de Maradona y una clasificación agónica. Desde allí hasta el Mundial, un vaivén permanente. El debut ante Grecia fue una contundente 4-0, con el último gol oficial de Maradona en la Selección, que abrió las puertas de una esperanza, a la que pronto le cortaron las piernas.

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Debuts en Mundiales en ese partido: Luis Islas, Fernando Cáceres, José Chamot, Diego Simeone, Fernando Redondo, Gabriel Batistuta, Ariel Ortega y Alejandro Mancuso.

Argentina debutó en el Mundial 98 con una victoria sobre Japón con gol de Gabriel Batistuta

La eliminatoria a Francia ‘98 se inició en medio de muchas dudas y con algunos resultados que no acompañaron. A la hora de las revanchas, Daniel Passarella encontró el módulo táctico y los hombres adecuados, para ir con muchas posibilidades a un torneo que lo encontró en una zona con tres debutantes en Copas del Mundo. La presentación fue con victoria por la mínima ante Japón con gol de Gabriel Batistuta.

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Debut en Mundiales en ese partido: Carlos Roa, Roberto Ayala, Nelson Vivas, Javier Zanetti, Matías Almeyda, Juan Sebastián Verón y Claudio López.

Gabriel Batistuta, de cabeza, anotó el gol del debut argentino frente a Nigeria en el Mundial 2002. Sería el último de "Bati" en la Selección

Argentina llegó a la Copa del Mundo 2002 como un enorme candidato. El sorteo lo puso en el grupo de la muerte, que reverdeció su fama. Errores propios y combinaciones de resultados, hicieron de aquel sueño, una pesadilla, con eliminación en primera rueda. El debut, fue la única victoria: 1-0 frente a Nigeria, con el último gol de Gabriel Batistuta con la camiseta celeste y blanca.

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Argentina debutó en el Mundial 2006 con una victoria por 2 a 1 sobre Costa de Marfil con goles de Hernán Crespo y Javier Saviola

Luego de la temprana eliminación en Corea - Japón 2002, Marcelo Bielsa continuó siendo el entrenador de la Selección. Cuando comenzaba el recambio del plantel, al tiempo que se ganaba la medalla dorada en los Juegos Olímpicos, dejó el cargo. Asumió José Pekerman, quien conformó un excelente plantel para el Mundial 2006, el primero en la carrera de Lionel Messi. La presentación fue 2-1 ante Costa de Marfil.

Debuts en Mundiales en ese partido: Roberto Abbondanzieri, Gabriel Heinze, Nicolás Burdisso, Esteban Cambiasso, Javier Mascherano, Juan Román Riquelme, Maximiliano Rodríguez, Javier Saviola, Luis González y Rodrigo Palacio.

El gol de Heinze frente a Nigeria en el debut argentino en Sudáfrica 2010

La gran ilusión que tenían muchos futboleros era ver a Diego Maradona como DT de la selección. El sueño se hizo realidad a fines de 2008, suplantando a Alfio Basile, en la recta final de las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010. La clasificación fue más complicada de lo esperado y se logró de manera agónica en el último partido ante Uruguay. Al llegar al Mundial, el primer partido fue con victoria por la mínima frente a Nigeria con gol de Gabriel Heinze.

Debut en Mundiales en ese partido: Sergio Romero, Martín Demichelis, Ángel di María, Jonás Gutiérrez, Gonzalo Higuaín y Diego Milito.

El equipo argentino que debutó contra Bosnia en Brasil 2014. Arriba: Marcos Rojo, Javier Mascherano, Ezequiel Garay, Federico Fernández, Sergio Romero y Hugo Campagnaro: Agachados: Ángel Di María, Lionel Messi, Pablo Zabaleta, Maximiliano Rodríguez y Sergio Agüero

La llegada de Alejandro Sabella a la dirección técnica de la Selección en los meses finales de 2011 trajo calma y una propuesta alentadora, luego de las turbulencias que hubo tras la temprana eliminación en la Copa América de ese año disputada en nuestro país. Por fin pudimos ver a Lionel Messi con continuidad en buen nivel, rodeado de un grupo que se fue afirmando con el correr de los partidos. El dolor de perder la final en el Mundial de Brasil en tiempo suplementario, recién pudo calmarse con el título en Qatar. El camino se había iniciado con un triunfo 2-1 ante Bosnia.

Debuts en Mundiales en ese partido: Ezequiel Garay, Hugo Campagnaro, Pablo Zabaleta, Marcos Rojo, Federico Fernández, Sergio Agüero, Fernando Gago y Lucas Biglia.

Argentina empató con Islandia en su debut en el Mundial 2018 y Messi falló un penal (AFP PHOTO/Alexander NEMENOV)

Apenas concluido el Mundial de Brasil falleció Julio Grondona, provocando un enorme cimbronazo en el fútbol argentino. A la AFA le costó su reorganización y eso lo pagó la Selección, con constantes cambios de técnico, por donde pasaron el Tata Martino, Edgardo Bauza y Jorge Sampaoli. La relación de éste con el plantel nunca fue buena e hizo eclosión en el Mundial de Rusia, donde arrancamos con el pie izquierdo: 1-1 vs Islandia, partido donde a Messi le atajaron un penal.

Debuts en Mundiales en ese partido: Wilfredo Caballero, Nicolás Tagliafico, Eduardo Salvio, Maximiliano Meza, Ever Banega y Cristian Pavón.

Argentina perdió con Arabia Saudita en Qatar 2022, pero terminó siendo campeón (REUTERS/Carl Recine)

Y llegamos al último y tan recordado debut. Esa mañana calurosa y triste, donde Arabia Saudita nos amargó, pero fue el comienzo de un camino glorioso, que todavía se festeja.

Debuts en Mundiales en ese partido: Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Alejandro Gómez, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Julián Álvarez.

Ahora otra vez ante el momento de verdad. Ya no hay lugar para las pruebas y los ensayos. Argelia es el primer obstáculo. Ojalá, dentro de cuatro años, podamos escribir que fue el comienzo de otra historia coronada con una estrella.