Política

El Gobierno no quiere que el caso Adorni condicione la reforma electoral y acelera contactos con las provincias

El ministro del Interior, Diego Santilli, recibirá este martes a Zdero, Orrego y Melella para intentar destrabar una de las claves legislativas de Milei. La moción de censura contra el jefe de Gabinete, en el temario

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli

Con intención de evitar el impacto de la polémica abierta por la situación judicial que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, la Casa Rosada activa nuevos contactos con gobernadores para intentar sancionar la reforma electoral en la previa a las elecciones presidenciales de 2027.

En la tarea está involucrado el ministro del Interior, Diego Santilli, que este martes volverá a recibir a mandatarios provinciales para intentar sumar apoyos para el proyecto que contempla la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), la reconfiguración del sistema de financiamiento de los partidos y la inclusión de Ficha Limpia.

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En línea con las reuniones que viene manteniendo, el primer día hábil de esta semana Santilli recibirá a Leandro Zdero (Chaco) a las 10; a Marcelo Orrego (San Juan) a las 12; y, por último, a las 16, a Gustavo Melella (Tierra del Fuego). En Casa Rosada anticipan el potencial acompañamiento de los dos primeros, de buen vínculo con el Poder Ejecutivo, aunque no creen que el mandatario fueguino se pliegue a colaborar.

“Las PASO le cuestan a los argentinos hasta 250 millones de dólares, eso es algo que nos cuesta mucho a los argentinos”, definió Santilli, quien supo ganarse la confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En Chaco, el bloque que responde a Zdero presentó una iniciativa en la Legislatura para suspender las PASO, y se mostró en sintonía. Por su parte, Orrego declaró que si bien llegó al poder a través de una primaria, sostuvo que “los tiempos cambian” y que esa herramienta ya no sería útil.

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Tres hombres sentados en un despacho. Diego Santilli y Lule Menem en sillones, Gustavo Sáenz en un sofá beige, frente a una mesa de cristal
Diego Santilli, Gustavo Sáenz y Lule Menem posan durante una importante reunión en un despacho gubernamental, discutiendo temas de actualidad política y alianzas

No obstante, Melella integra el grupo de gobernadores con menor contacto con el oficialismo junto a Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa). Pese a la distancia política, fue convocado por el funcionario encargado de tender puentes con las provincias para impulsar la reforma electoral, aun cuando el mandatario provincial cuenta con una representación legislativa menor.

Más allá de la convocatoria formal, el temario incluirá otros ítems legislativos entre los que figura la intención de la oposición de avanzar con la moción de censura para remover a Manuel Adorni. Como contó este medio, los primeros sondeos están a cargo de Santilli, la senadora Patricia Bullrich, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, por lo que se espera que el tema sea abordado con los gobernadores.

En Balcarce 50, se esperanzan con la posibilidad de desarticular los intentos del Partido Justicialista y de otros espacios opositores de habilitar el tratamiento de las mociones que buscan interpelar al funcionario que se encuentra desde hace tres meses en el ojo de la tormenta. “Tenemos los votos para evitar que prospere. Además, el proceso es muy enroscado“, sostuvo un integrante de la mesa política.

Sin embargo, algunos sectores aliados a La Libertad Avanza, como el PRO y la UCR, no descartan habilitar el tratamiento de la interpelación en caso de que la Cámara alta avance con la sesión. “Es factible que se vote el emplazamiento de las comisiones para la interpelación“, revelaron desde una de las bancadas.

El ministro del Interior, Diego Santilli, junto al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil
El ministro del Interior, Diego Santilli, junto al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil

En paralelo, no se descarta que el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, participe de algunos de los encuentros que Santilli mantiene con gobernadores, en el marco de las negociaciones para sellar nuevos acuerdos electorales rumbo a 2027.

Hasta el momento, con la mente en la reforma electoral, Santilli recibió en sus despachos de Casa Rosada a Raúl Jalil (Catamarca); a Alberto Weretilneck (Río Negro); a Rolando Figueroa (Neuquén); a Gustavo Sáenz (Salta); a Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y a Osvaldo Jaldo (Tucumán). Si bien varios mandatarios expresaron públicamente su respaldo a la eliminación de las PASO, hay quienes se mantienen firmes en la negativa.

La ecuación es clara: la postura máxima del Poder Ejecutivo es concretar la eliminación de las primarias, una iniciativa que el oficialismo impulsó -sin éxito- hace meses, pero existe un plan B que el oficialismo podría activar ante un eventual escenario complejo. De no alcanzar los respaldos necesarios, la mesa política no ve con malos ojos habilitar nuevamente la suspensión de las primarias, como ocurrió en las legislativas de 2025, o avanzar en la quita de la obligatoriedad de las mismas.

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