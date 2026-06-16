Los mejores pueblos de Teruel para ver el eclipse solar total del 12 de agosto: enclaves medievales y senderismo por doquier

Valderrobres, en Teruel, uno de los pueblos de la Toscana española. / Getty Images)

A menos de dos meses de que la Luna se alinea exactamente entre el Sol y la Tierra, hay quien ya busca dónde ver un hito histórico que no es visible en la península Ibérica desde hace décadas. El último barómetro del CIS, publicado el 11 de este mes, reveló que pese a las expectativas, solo un 2,9% de los españoles piensa cambiar sus vacaciones para ver el eclipse de sol del próximo 12 de agosto. Aún así, cabe conocer cuáles serán esos enclaves desde dónde disfrutar del fenómeno si pasas por Teruel.

¿Qué singularidad ofrece la provincia aragonesa? Con entornos naturales caracterizados por su poca masificación, los cielos tienden a estar despejados e ir acompañados de buen clima, lo que predispone una claridad necesaria para ver el eclipse. Sin embargo, de entre los cielos limpios de Teruel, sobresalen aquellos que se ubican muy cerca de la sierra de Javalambre, al sur de la provincia y en territorio limítrofe con la Comunitat Valenciana.

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Cinco municipios son enclaves reseñables desde donde ver el eclipse en la provincia de Teruel. / Datawrapper

Entre el medievo y un paisaje protegido está Albarracín, un municipio marcado por el rojizo de sus piedras

Si hay un municipio de Teruel que es conocido tras las fronteras regionales, ese es Albarracín: se alza como un municipio medieval de piedra rojiza, cuyas murallas que rodean el casco histórico adaptan sus rocas al paisaje natural en el que se enmarcan, los Montes Universales. La población aragonesa suma la declaración de Monumento Nacional, la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes y la inclusión en la lista indicativa de la UNESCO para ser Patrimonio de la Humanidad.

Su silueta, marcada por el color de la piedra de rodeno, evoca el peso de su historia, marcada por haber sido capital de un reino de taifas y haber sido parte de una posterior etapa cristiana. Por todo ello, la localidad es un ejemplo de arquitectura popular y defensiva. La coherencia cromática es uno de los rasgos más valorados del municipio, cuya imagen urbana se despliega entre plazas porticadas, balconadas de madera y calles que parecen surgir de la propia ladera.

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Entre los hitos del recorrido figura la Plaza Mayor, con sus balcones de madera, y la Catedral del Salvador, cuyo campanario domina el tajo del río Guadalaviar. A poca distancia se encuentran los Pinares de Rodeno, que añaden al interés histórico una dimensión natural y arqueológica por la presencia de pinturas rupestres levantinas. Ese entorno es visto como una prolongación del propio conjunto urbano, tanto por proximidad como por continuidad paisajística.

Vista desde lo alto del pueblo de Albarracín, por donde pasa la Ruta de los Montes Universales. / Francis Raher, Wikimedia Commons

La combinación de senderismo y gastronomía enamora en Mora de Rubielos

No confundir con Rubielos de Mora, municipio a 12 kilómetros de Mora de Rubielos. Esta segunda población concentra en su casco urbano medieval dos referentes del gótico aragonés: el castillo levantado por los Fernández de Heredia entre los siglos XIV y XV, y la excolegiata de Santa María la Mayor. Declarada Conjunto Histórico, la villa turolense conserva parte de sus murallas y antiguos portales de acceso.

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El castillo, que combinó funciones militares y de residencia señorial, ha pasado a ser una de las sedes del Festival Puerta al Mediterráneo durante el mes de agosto, actividad que podrá combinarse con la visualización del eclipse del próximo día 12 del mismo mes. Un entorno de gran biodiversidad en el que se alternan cultivos, pastos, bosques, montañas y pueblos, además de una gastronomía propia con Denominación de Origen Jamón de Teruel y embutidos propios.

El atardecer en el pueblo aragonés con un imponente legado medieval. / Shutterstock

El turismo cultural de Rubielos de Mora, una llamada a los visitantes del eclipse

Rubielos de Mora, a 52 kilómetros al sureste de Teruel, cuenta con un patrimonio histórico que fue declarado Conjunto Histórico Artístico. La localidad es conocida como la “Corte de la sierra” por la concentración de edificios palaciegos y casas solariegas identificables por sus aleros y escudos en las fachadas, por lo que un turismo cultural es bien posible de combinar con la visualización del eclipse el próximo 12 de agosto.

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La llegada al casco urbano está presidida por el Ayuntamiento, considerado uno de los edificios civiles más monumentales de la villa. La casa consistorial responde a los gustos del gótico levantino y cuenta con una amplia lonja. El núcleo histórico al completo conserva ejemplos de arquitectura civil y religiosa que remiten a un pasado de peso en la zona. Entre ellos figuran numerosas casonas, las escuelas modernistas, el antiguo hospital de Gracia, hoy Museo Salvador Victoria, el antiguo convento del Carmen, que acoge el Museo de José Gonzalvo, y el convento de las Agustinas. Las antiguas murallas llegaron a tener siete portales de acceso.

Valderrobres, un recorrido de calles empedradas que marca historia

En el corazón de la comarca del Matarraña, Valderrobres ofrece un recorrido por su casco antiguo, entre calles empedradas y casas históricas de piedra. A los pies de la localidad discurre el río que da nombre a la región, el Matarraña, cuyas aguas, descritas como limpias y tranquilas, dan forman a parte del paisaje urbano. Uno de esos puntos señalados es el puente viejo del siglo XIV, desde donde se obtienen vistas de la ciudad y del castillo-palacio sobre el río.

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Un itinerario que puede enriquecer la visita arranca en la plaza España y continúa por calles medievales hasta el castillo de Valderrobres, declarado monumento nacional, y la iglesia parroquial de Santa María la Mayor. Los comercios locales otorgan, con sus productos artesanales y gastronomía tradicional, un valor añadido al entorno natural de la comarca, con montañas, bosques y aguas cristalinas, que enamora a los visitantes.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

El Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Arcos de las Salinas, culmina el listado de pueblos turolenses donde disfrutar del eclipse

Arcos de las Salinas, en plena sierra de Javalambre, reúne en un mismo municipio patrimonio medieval, arquitectura religiosa, salinas históricas, un enclave botánico singular y un complejo astronómico que amplía su atractivo más allá del casco urbano. Característica de vital importancia con la vista puesta en ese próximo 12 de agosto. La localidad conserva portales defensivos como los de la Catarra, Teruel y el Portillo, mantiene una iglesia parroquial del siglo XVIII reconstruida tras el incendio sufrido durante las guerras carlistas y alberga en la aldea de Las Dueñas la Sabina Albar, descrita como uno de los tesoros botánicos más importantes de Europa en su especie.

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Un telescopio por la noche en el observatorio Galáctica en Arcos de las Salinas, España. 5 de mayo de 2026. / REUTERS - Leonardo Benassatto

Fuera del casco urbano, el término municipal suma varios enclaves de interés. Uno de ellos, y quizá el más importante, es el Observatorio Astrofísico de Javalambre, situado en el Pico del Buitre. Vinculado a esa instalación astronómica se construyó también el Centro de Difusión y Práctica de la Astronomía, denominado Galáctica. El paisaje hasta llegar a él combina diversos puntos de vista del entorno.