El ex defensor de la viuda de Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, y su yerno son los nuevos detenidos que tiene el expediente iniciado a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno. El juez Claudio Bonadio ordenó la detención del abogado Miguel Ángel Plo y su yerno, Federico Zupicich. La orden no incluyó a la hija del abogado, la abogada María Jesús Plo, para quien los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, también habían pedido su detención.