Colombia

Generales y almirantes en retiro cuestionan a Petro por dudar del preconteo electoral y piden respetar los resultados

El almirante (r) Hernando Wills Vélez advirtió sobre la importancia de preservar la confianza en las instituciones y reconoció la labor de la Registraduría, los jurados y la Fuerza Pública durante la jornada electoral del 31 de mayo. También solicitó reforzar la presencia internacional como observadores en la segunda vuelta

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El Almirante (r) Hernando Wills Vélez, en nombre del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro, expresa su preocupación por las declaraciones del Presidente de la República que cuestionan el preconteo electoral. Insta a respetar la institucionalidad, garantizar el proceso democrático y aceptar los resultados. - crédito Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro

El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia manifestó su preocupación ante la opinión pública luego del pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien habría puesto en duda la validez del preconteo electoral de la jornada del 31 de mayo de 2026.

En un comunicado oficial, la organización advirtió que este tipo de señalamientos desde la jefatura del Estado pueden generar incertidumbre institucional y afectar la confianza ciudadana en el sistema democrático.

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Cuestionamientos al pronunciamiento sobre el preconteo electoral

El cuerpo de oficiales en retiro señaló que, aunque los resultados oficiales solo adquieren validez tras el escrutinio final, resulta inconveniente que desde la Presidencia se desconozca anticipadamente el preconteo electoral.

En el documento se advierte que este tipo de mensajes pueden afectar la percepción de transparencia del proceso electoral y debilitar la confianza en la legitimidad institucional.

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“Resulta altamente inconveniente, preocupante y lesivo para la estabilidad institucional que, desde la más alta investidura del Estado, se desconozca anticipadamente un procedimiento electoral que se desarrolló de manera transparente, organizada y bajo la supervisión de las autoridades competentes”.

créditos archivo Colprensa / Sergio Acero | @registraduria/IG
La Registraduría Nacional del Estado Civil destacó el desarrollo ordenado y transparente de la jornada electoral del 31 de mayo. - créditos archivo Colprensa / Sergio Acero | @registraduria/IG

Reconocimiento a la Registraduría y a los actores electorales

La organización destacó la labor de la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como el compromiso de jurados de votación, testigos electorales, funcionarios y misiones de observación nacionales e internacionales.

Según el comunicado, estos actores permitieron que millones de ciudadanos ejercieran su derecho al voto en un ambiente de orden y transparencia.

También se resaltó el trabajo de la Fuerza Pública, que garantizó las condiciones de seguridad durante toda la jornada electoral.

“Destacamos la labor ejemplar de la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como el compromiso de jurados de votación, testigos, funcionarios y misiones nacionales e internacionales de observación electoral, quienes contribuyeron a garantizar un proceso participativo y legítimo”.

Llamado al Gobierno y defensa de las instituciones

El cuerpo de generales en retiro hizo un llamado al Gobierno para garantizar el proceso electoral, abstenerse de participar en política y respetar los resultados una vez concluido el escrutinio.

Asimismo, exhortó a los sectores políticos, sociales y ciudadanos a rodear y defender las instituciones democráticas, con el fin de preservar el orden constitucional y la estabilidad del país.

“A los sectores políticos, sociales y ciudadanos a rodear y defender las instituciones democráticas del Estado, las cuales deberán preservar el orden democrático, garantizar el respeto por la voluntad popular y proteger la estabilidad de la República”.

Piden acompañamiento internacional para la segunda vuelta

La organización también pidió fortalecer el acompañamiento de la comunidad internacional y de organismos multilaterales como garantes del proceso electoral de la segunda vuelta presidencial.

Según el comunicado, su presencia contribuye a reforzar la transparencia, legitimidad y confianza ciudadana.

“Es de vital importancia fortalecer el acompañamiento de la comunidad internacional y de organismos multilaterales como garantes y observadores del proceso electoral de la segunda vuelta presidencial”.

El comunicado de los generales y almirantes en retiro advierte sobre la importancia de respetar los procesos institucionales y fortalecer la confianza ciudadana en las elecciones. - crédito Cuerpo de Generales y Almirantes
El comunicado de los generales y almirantes en retiro advierte sobre la importancia de respetar los procesos institucionales y fortalecer la confianza ciudadana en las elecciones. - crédito Cuerpo de Generales y Almirantes

Declaraciones del almirante (r) Hernando Wills Vélez

El almirante (r) Hernando Wills Vélez, presidente del cuerpo de generales y almirantes en retiro, reiteró la preocupación institucional sin repetir el contenido completo del comunicado, sino enfatizando sus implicaciones.

El oficial señaló que el principal riesgo es el impacto que estos pronunciamientos pueden tener sobre la confianza en el sistema electoral.

“Manifestamos nuestra preocupación por el pronunciamiento del señor presidente de la República, mediante el cual pone en tela de juicio los resultados del preconteo electoral de la jornada democrática realizada el pasado 31 de mayo”.

Wills advirtió que este tipo de mensajes pueden debilitar la credibilidad institucional y generar incertidumbre en la ciudadanía, especialmente en un contexto electoral sensible.

Llamado a la serenidad institucional

El almirante insistió en que el país necesita serenidad, responsabilidad y respeto por las reglas democráticas, y reiteró el llamado a que todos los actores respeten los resultados del proceso electoral.

“En momentos de gran sensibilidad nacional, hacemos un llamado al Gobierno Nacional a garantizar el proceso electoral, abstenerse de participar en política y aceptar los resultados”.

También subrayó la importancia del acompañamiento internacional para reforzar la confianza en la segunda vuelta presidencial.

El presidente Gustavo Petro aseguró que el servicio militar en Colombia ahora funciona bajo un esquema voluntario, tras cambios en el modelo de vinculación de jóvenes a las Fuerzas Militares- crédito Colprensa/Lina Gasca/VisualesIA
El presidente Gustavo Petro recibió cuestionamientos públicos del cuerpo de generales y almirantes en retiro tras poner en duda la legitimidad del preconteo electoral. - crédito Colprensa/Lina Gasca/VisualesIA

Cierre del comunicado

El documento concluye con un mensaje enfático sobre la defensa del orden democrático: “Colombia requiere serenidad, responsabilidad y respeto absoluto por las reglas democráticas. La confianza en las instituciones no puede ser afectada por intereses políticos coyunturales ni por discursos que siembren dudas infundadas sobre la transparencia electoral”.

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