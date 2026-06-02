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Alberto González Amador, novio de Ayuso, citado a declarar como testigo en la causa por presunta revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez

La citación responde a una petición del PSOE, cuya querella dio origen a la causa. La jueza aún no ha fijado fecha para la comparecencia de González

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González Amador, novio de Ayuso, citado a declarar como testigo en la causa por presunta revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez (Mateo Lanzuela - Europa Press)
González Amador, novio de Ayuso, citado a declarar como testigo en la causa por presunta revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez (Mateo Lanzuela - Europa Press)

La jueza que instruye en Madrid la investigación contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por la presunta revelación de información personal de dos periodistas, ha citado como testigo a Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 25 ha adoptado esta decisión tras la declaración de Rodríguez el pasado mayo, en la que afirmó que identificó a los periodistas en una fotografía que, según su versión, le reenvió González Amador tras recibirla de “un vecino enfadado”. La citación responde a una petición del PSOE, partido cuya querella dio origen al procedimiento, aunque todavía no se ha fijado fecha para la comparecencia.

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Rodríguez niega haber recibido información policial

El auto judicial señala que la comparecencia de González Amador se produce “en aras de efectivamente determinar la fuente de información de los datos personales y de la imagen que de los periodistas tuvo el investigado” y considera que esta diligencia resulta “necesaria, proporcional y pertinente” para esclarecer el origen de la información utilizada en el mensaje difundido por Rodríguez.

La investigación se centra en determinar si la divulgación, el 19 de marzo de 2024, de los nombres y la imagen de dos periodistas en un chat de profesionales de la información puede constituir un delito de revelación de secretos. El propio Rodríguez ha reconocido haber remitido ese mensaje, aunque sostiene que la información y la fotografía no procedían de fuentes policiales, sino de un vecino del inmueble donde reside la presidenta madrileña.

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El juzgado ha rechazado otras diligencias solicitadas por el PSOE, como la comparecencia de un comisario de la Policía Nacional, el análisis del teléfono móvil de Rodríguez, la petición de información a la Delegación del Gobierno y a los servicios de protección de autoridades, así como el requerimiento de comunicaciones entre González Amador y Rodríguez. La magistrada entiende que estas actuaciones carecen de justificación suficiente y no aportarían elementos decisivos a la investigación, dado que la autoría y difusión del mensaje no están en discusión.

Rodríguez sostiene que la Policía no le proporcionó información sobre los periodistas y que ya los conocía de antes. Según ha explicado, los datos que compartió posteriormente en un chat de informadores procedían de su propio conocimiento y niega que existiese una “revelación de secretos”. Asegura, del mismo modo, que su intervención en el chat se limitó a advertir que dos periodistas “estaban molestando a los vecinos y a menores de edad” en las inmediaciones de la vivienda de Isabel Díaz Ayuso.

*en ampliación

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