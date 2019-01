No es la primera vez que Bonadio demora en homologar un acuerdo: el que más tiempo que tuvo que esperar para aceptar el "ok" del juez fue el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, quien implicó en la causa a Isidro Bounini, ex secretario de Cristina Kirchner. Aún así –reconocido como arrepentido–, Campillo sigue detenido.