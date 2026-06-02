España

Arroz a la cordobesa o perol cordobés, la sabrosa receta tradicional andaluza para triunfar un domingo en familia

Arroz tipo bomba, un sofrito de pimientos, tomate, cebolla y ajo, carne, vino y azafrán, además de aceite de oliva virgen extra, son los ingredientes básicos de este tradicional plato cordobés

Guardar
Google icon
Arroz meloso (Adobe Stock)
Arroz meloso (Adobe Stock)

La paella es la receta arrocera más famosa de toda España, pero ni mucho menos es la única. Tampoco Valencia, capital del arroz en la península, tiene la exclusividad en utilizar este ingrediente en sus recetas tradicionales. Hoy hablaremos de otro gran plato local que tiene el arroz como protagonista y, para ello, viajaremos hasta Córdoba. Allí, cada 24 de octubre, se celebra la fiesta de San Rafael, una cita imperdible en la que familia y amigos se reúnen para comer y compartir.

El plato estrella de estas fiestas es el perol cordobés, una receta que toma su nombre del utensilio en el que se cocina tradicionalmente, un recipiente grande y hondo, aunque hoy en día muchos cordobeses lo hacen en una paella. La receta consiste en un guiso de arroz con verduras y carnes de cerdo, pollo o conejo, cocinadas con un sabroso caldo reforzado con vino que consigue un sabor riquísimo. El perol cordobés no es caldoso, pero sí jugoso; por eso hay que cocinarlo a fuego lento hasta que esté a nuestro gusto.

PUBLICIDAD

Receta de perol cordobés

El perol cordobés es un arroz caldoso típico de Córdoba, una receta que se cocina a base de un sofrito de verduras y carne y arroz bomba, todo ello cocido en una mezcla de vino y caldo hasta lograr un grano suelto pero jugoso, impregnado de sabor.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 60 minutos
    • Preparación: 20 minutos
    • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

  • 500 g de arroz bomba
  • 2 pimientos verdes grandes
  • 1 cebolla grande
  • 3 dientes de ajo
  • 2 tomates grandes maduros
  • 4 pimientos rojos
  • 500 g de carne limpia (pollo, cerdo o conejo, a elegir)
  • 1 vaso de vino fino Montilla-Moriles
  • 1 cucharada de sal
  • Hebras de azafrán
  • Aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer perol cordobés, paso a paso

  1. Trocea la carne (pollo, cerdo o conejo) en piezas medianas y sala ligeramente.
  2. Calienta un buen chorro de aceite de oliva virgen extra en un recipiente grande (perol o paellera).
  3. Sofríe la carne a fuego fuerte hasta que esté bien dorada por fuera. Retira y reserva.
  4. Incorpora la cebolla y los pimientos verdes troceados. Remueve para evitar que se quemen.
  5. Añade los ajos picados y, cuando las verduras estén blandas, suma los tomates pelados y triturados. Cocina hasta que el sofrito reduzca.
  6. Incorpora los pimientos morrones en tiras y el pimiento verde extra, mezclando bien.
  7. Vuelve a añadir la carne y remueve para unificar sabores.
  8. Echa el arroz y rehoga todo junto durante 2 minutos para que se impregne.
  9. Agrega el vino fino y deja que evapore el alcohol.
  10. Añade el azafrán, la sal y cubre con agua caliente (aprox. el doble de volumen que de arroz).
  11. Cocina a fuego medio-alto durante 18-20 minutos, removiendo de vez en cuando. No descuides el punto del arroz; debe quedar jugoso, pero no caldoso.
  12. Cuando el arroz esté en su punto, retira del fuego y deja reposar 5 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 6-8 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 480 kcal aprox.
  • Proteínas: 22 g
  • Hidratos de carbono: 68 g
  • Grasas: 12 g
  • Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar en nevera hasta 2 días en recipiente hermético. Para recalentar, añade un poco de caldo o agua para recuperar la jugosidad. No se recomienda congelar, ya que el arroz pierde textura.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

ArrozCórdobaRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una clínica de Castellón pagará 92.000 euros a una paciente por las graves secuelas que le provocó un balón gástrico mal colocado

La mujer, que fue operada pese a tener antecedentes quirúrgicos que desaconsejaban el procedimiento, sufrió un shock séptico y fallo multiorgánico

Una clínica de Castellón pagará 92.000 euros a una paciente por las graves secuelas que le provocó un balón gástrico mal colocado

Renault firma un convenio que garantiza 6.000 empleos y trae por primera vez la producción de eléctricos a sus fábricas de España

El convenio, firmado con UGT y CCOO sin el respaldo del resto de sindicatos, adjudica cinco nuevos modelos a las plantas de Palencia y Valladolid y fija subidas salariales ligadas al IPC hasta 2028

Renault firma un convenio que garantiza 6.000 empleos y trae por primera vez la producción de eléctricos a sus fábricas de España

Alberto González Amador, novio de Ayuso, citado a declarar como testigo en la causa por presunta revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez

La citación responde a una petición del PSOE, cuya querella dio origen a la causa. La jueza aún no ha fijado fecha para la comparecencia de González

Alberto González Amador, novio de Ayuso, citado a declarar como testigo en la causa por presunta revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez

La princesa Leonor conquista otro desafío militar: así han sido sus espectaculares saltos en paracaídas en Murcia

La princesa de Asturias ha completado con éxito su formación en la Escuela Militar de Paracaidismo de Alcantarilla, donde incluso se ha enfrentado a un salto nocturno

La princesa Leonor conquista otro desafío militar: así han sido sus espectaculares saltos en paracaídas en Murcia

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

El Partido Popular explora una moción de censura “instrumental” que “no necesita necesariamente a Vox” tras asegurar que existen “movimientos” en el PNV y Junts para apoyar la iniciativa, aunque ambos partidos descartan sumarse en este momento

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alberto González Amador, novio de Ayuso, citado a declarar como testigo en la causa por presunta revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez

Alberto González Amador, novio de Ayuso, citado a declarar como testigo en la causa por presunta revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

La pensión compensatoria tras un divorcio: qué es, requisitos y cómo se calcula

Junts responde a Feijóo y le invita a Waterloo para negociar una moción de censura instrumental

Europa endurece su lucha contra la corrupción: nuevas sanciones al soborno y tráfico de influencias o más dureza contra altos cargos públicos

ECONOMÍA

Renault firma un convenio que garantiza 6.000 empleos y trae por primera vez la producción de eléctricos a sus fábricas de España

Renault firma un convenio que garantiza 6.000 empleos y trae por primera vez la producción de eléctricos a sus fábricas de España

El Gobierno recomienda el teletrabajo en Madrid, Cataluña y Canarias durante la visita del Papa

La pensión compensatoria tras un divorcio: qué es, requisitos y cómo se calcula

Madrid estrena este martes el nuevo vestíbulo de la estación de Chamartín: 560 millones invertidos, cuatro años en obras y 18.000 metros cuadrados

Empleo récord en mayo: España supera los 22,3 millones de afiliados por primera vez y el paro cae a mínimos para este mes desde 2007

DEPORTES

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Rodri, la selección española y el Mundial 2026: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”

Oyarzabal elige a sus favoritas para el Mundial 2026, además de España: “Seguro que alguna dará la sorpresa”

Cuando el deporte es el germen de una “economía creativa” más allá del fútbol: “No es solamente el estadio, es todo lo que está detrás”

Enrique Cerezo zanja la polémica: “Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solo por la temporada pasada sino por muchas otras”