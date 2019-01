Bolsonaro no tiene experiencia en audiencias bilaterales. Sin embargo, ciertos voceros del Planalto explicaron a Infobae que el presidente brasileño llega con mucha expectativa al encuentro con Macri. Aún no se definió si ambos mandatarios tendrán una reunión a solas, pero no debería sorprender que ese cónclave ocurra antes que terminé la jornada de trabajo en Brasilia.