-A esas encuestas no les des bola que son todas truchas, pagadas. El movimiento obrero, que no está todo en la CGT, sí está todo en el Partido Justicialista. Están Daer, Moyano, las organizaciones sociales, las dos CTA, todo el movimiento obrero está ahí y de ellos Macri no tiene un voto. De los jubilados no tiene un voto, si con Cristina ganaban 650 dólares y ahora ganan 200. Eso es lo que vale la vida. De la industria, que está hecha mierda, no tiene un voto. Del comercio, no tiene un voto. ¿Qué voto tiene? De la administración pública no tiene un voto.