El antecedente de 2017 inspira por estos días a los impulsores del adelantamiento. Vidal no fue candidata, su nombre no estuvo en la boleta, pero se apropió de la campaña e hizo que Esteban Bullrich derrotara a la ex jefa de Estado en las legislativas. Sus colaboradores explicaron que, en caso de ir a las urnas antes que Macri, podría incluso hacer campaña por la reelección del Presidente y empujarlo ante una eventual polarización con Kirchner. Por ahora, todo es parte de las especulaciones.