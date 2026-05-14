Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 14 de mayo: se registra abundante carga vehicular sobre Calzada Ignacio Zaragoza

Se prevén afectaciones viales en el primer cuadro de la Ciudad de México por concentraciones en el Zócalo capitalino desde las 08:00 horas.

Jubilados y pensionados de la CFE mantienen protesta en rechazo a la reforma sobre límites a jubilaciones y pensiones en la zona del Centro Histórico.

Manifestación de ex policías y trabajadores de seguridad en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, podría derivar en marcha y plantón.

Activistas realizan intervención en Paseo de la Reforma por exposición del álbum Panini del Mundial 2026.

Se esperan movilizaciones feministas en inmediaciones del Reclusorio Oriente, sobre Avenida Reforma, en la alcaldía Iztapalapa.

Ex trabajadores de Ruta 100 se concentran en el Zócalo capitalino para exigir pago de finiquitos pendientes.

Colectivos cannábicos realizan actividades culturales y mesa informativa en el Monumento a la Madre, entre Insurgentes Sur y James Sullivan.

Organizaciones de familias migrantes concluyen brigada internacional de búsqueda en el Zócalo capitalino.

Estudiantes y colectivos anuncian protestas en Ciudad Universitaria y la estación Universidad de la Línea 3 del Metro contra condiciones de movilidad y preparativos del Mundial 2026.

No se descarta liberación de torniquetes y afectaciones en la estación Universidad del STC Metro durante protesta estudiantil.

Comunidad politécnica se reúne en la Plaza Roja de Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para informar avances de su pliego petitorio.

Maestros de la UPREZ protestan frente a Palacio Nacional, en la zona del Centro Histórico, para exigir plazas y terrenos educativos en Edomex.

Protestas pro Palestina continúan durante la tarde en Paseo de la Reforma y la alcaldía Benito Juárez.

Asamblea interuniversitaria prepara reunión en Avenida México-Coyoacán, colonia Xoco, contra gentrificación, turistificación y efectos del Mundial 2026.

Estudiantes de Ayotzinapa sostienen reunión en la Secretaría de Gobernación, sobre Abraham González, colonia Juárez.

Transportistas protestan en la alcaldía Venustiano Carranza, sobre Avenida del Taller, contra desalojo de oficinas en Indios Verdes.

Rodadas ciclistas recorrerán vialidades de las alcaldías Iztapalapa, Azcapotzalco, Benito Juárez y Miguel Hidalgo durante la noche.

Eventos masivos en el Palacio de los Deportes, Auditorio Nacional, Pepsi Center WTC y Teatro Metropólitan generarán carga vehicular nocturna.