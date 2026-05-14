Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 14 de mayo: se registra abundante carga vehicular sobre Calzada Ignacio Zaragoza

En pocas líneas:
13:06 hsHoy
Continúan cortes a la circulación sobre la calle Niza por obras en la alcaldía Cuauhtémoc; se recomienda usar vías alternas.
13:05 hsHoy
Se registra abundante carga vehicular sobre Calzada Ignacio Zaragoza con dirección hacia el poniente; se recomienda anticipar tiempos de traslado.
13:01 hsHoy
Previsiones viales CDMX hoy 14 de mayo
- Se prevén afectaciones viales en el primer cuadro de la Ciudad de México por concentraciones en el Zócalo capitalino desde las 08:00 horas.
- Jubilados y pensionados de la CFE mantienen protesta en rechazo a la reforma sobre límites a jubilaciones y pensiones en la zona del Centro Histórico.
- Manifestación de ex policías y trabajadores de seguridad en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, podría derivar en marcha y plantón.
- Activistas realizan intervención en Paseo de la Reforma por exposición del álbum Panini del Mundial 2026.
- Se esperan movilizaciones feministas en inmediaciones del Reclusorio Oriente, sobre Avenida Reforma, en la alcaldía Iztapalapa.
- Ex trabajadores de Ruta 100 se concentran en el Zócalo capitalino para exigir pago de finiquitos pendientes.
- Colectivos cannábicos realizan actividades culturales y mesa informativa en el Monumento a la Madre, entre Insurgentes Sur y James Sullivan.
- Organizaciones de familias migrantes concluyen brigada internacional de búsqueda en el Zócalo capitalino.
- Estudiantes y colectivos anuncian protestas en Ciudad Universitaria y la estación Universidad de la Línea 3 del Metro contra condiciones de movilidad y preparativos del Mundial 2026.
- No se descarta liberación de torniquetes y afectaciones en la estación Universidad del STC Metro durante protesta estudiantil.
- Comunidad politécnica se reúne en la Plaza Roja de Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para informar avances de su pliego petitorio.
- Maestros de la UPREZ protestan frente a Palacio Nacional, en la zona del Centro Histórico, para exigir plazas y terrenos educativos en Edomex.
- Protestas pro Palestina continúan durante la tarde en Paseo de la Reforma y la alcaldía Benito Juárez.
- Asamblea interuniversitaria prepara reunión en Avenida México-Coyoacán, colonia Xoco, contra gentrificación, turistificación y efectos del Mundial 2026.
- Estudiantes de Ayotzinapa sostienen reunión en la Secretaría de Gobernación, sobre Abraham González, colonia Juárez.
- Transportistas protestan en la alcaldía Venustiano Carranza, sobre Avenida del Taller, contra desalojo de oficinas en Indios Verdes.
- Rodadas ciclistas recorrerán vialidades de las alcaldías Iztapalapa, Azcapotzalco, Benito Juárez y Miguel Hidalgo durante la noche.
- Eventos masivos en el Palacio de los Deportes, Auditorio Nacional, Pepsi Center WTC y Teatro Metropólitan generarán carga vehicular nocturna.
- Se recomienda utilizar como alternativas viales Circuito Interior, Eje Central, Viaducto, Avenida Chapultepec y Fray Servando ante posibles cierres intermitentes.