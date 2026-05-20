La crisis en la apicultura de El Salvador reduce exportaciones y número de productores

El Salvador exportó 2.88 millones de dólares en miel de abeja durante 2025, una cifra aún lejana de los niveles registrados antes de la crisis internacional./(Foto: Shutterstock)

La apicultura en El Salvador atraviesa una crisis marcada por la caída en la producción, el desplome de los precios internacionales y el aumento de los costos de los insumos.

Mauricio Monchez, apicultor independiente de Ciudad Arce, relató a Infobae cómo la suma de factores económicos y ambientales ha puesto en riesgo la supervivencia del sector.

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Las exportaciones de miel salvadoreña, según el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), descendieron de 3,100,000 dólares en 2022 a 1,090,000 dólares en 2023, alcanzando en 2025 un leve repunte hasta 2,880,000 dólares.

El valor registrado en 2023 representa una reducción del 65% respecto al año anterior y marca el nivel más bajo desde 1994; la cifra de 2025 sigue lejos de los promedios históricos alcanzados en la década pasada.

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Mauricio Monchez cuenta con más de una década de experiencia en la apicultura y actualmente trabaja de forma independiente, tras el cierre de varias cooperativas y asociaciones a las que perteneció.

El apicultor precisa que, aunque existen alrededor de 2,467 apicultores registrados en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador (MAG) hasta 2025, “solo entre 200 y 350 están activos y comercializan para exportación”.

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“Hay mucha gente que está registrada, pero ya no tiene abejas. Ya desaparecieron”, afirmó. Monchez atribuye la crisis a una coyuntura de varios factores que han impactado directamente al sector apícola. Señala la guerra entre Rusia y Ucrania como determinante, ya que alteró drásticamente el mercado internacional de la miel.

Apicultores salvadoreños enfrentan dificultades para acceder a insumos básicos como la madera y el azúcar, este último es el principal alimento para las abejas./(Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala)

Antes del conflicto, Ucrania era uno de los principales productores mundiales y vendía su miel principalmente a Rusia. Tras el inicio de la guerra, ese flujo comercial se interrumpió, y la miel ucraniana, antes consumida por Rusia, fue redirigida al mercado europeo tras el conflicto. “Alemania, Francia e Inglaterra, que eran compradores de nosotros, se quedaron con esa miel”, explicó.

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El impacto sobre los precios fue inmediato. “Después de estar vendiendo a $6,000 la tonelada métrica en la exportación, la tonelada llegó a $2,000”, detalló. El apicultor calcula que la reducción del ingreso fue de un 33%, lo que provocó una cadena de dificultades económicas en el sector.

A la crisis internacional se suman los efectos del cambio climático. Monchez indica que la floración ha disminuido y, en muchos casos, las flores ya no producen suficiente néctar. “El néctar es el principal ingrediente para producir la miel. No hay néctar por las sequías prolongadas y las lluvias excesivas cuando llueve”, afirmó.

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Las condiciones climáticas han reducido la producción a menos del 40% en su caso personal. “Yo llegué a producir 35 a 40 barriles, ahora quizás como unos 12 o 13, con la misma cantidad de abejas”, añadió.

El encarecimiento de los insumos ha sido otro golpe para los apicultores salvadoreños. Monchez relata que el azúcar, esencial para la alimentación de las abejas, duplicó su precio en la última década.

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“Hace unos 15, 12 años, compraba el quintal de azúcar a 23 dólares. Ahora lo compro a 46 dólares”, detalló. La madera, materia prima fundamental para la fabricación de cajas y bastidores, también triplicó su precio. “Hace unos cinco, diez años, una caja para las colmenas costaba $3.50, ahora vale $14”, explicó.

Las sequías prolongadas y las lluvias en exceso tampoco han abonado para que haya suficiente producción de néctar./ (REUTERS/Thomas Mukoya)

La estructura productiva del sector también ha cambiado. Las cooperativas, que antes agrupaban a los apicultores y facilitaban las exportaciones, han desaparecido en gran parte debido a la inviabilidad económica.

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“Las cooperativas quebraron. Aquí en Ciudad Arce había dos cooperativas, Acopat R. L. y Acapil, las dos quebraron”, relató Monchez, agregando que los productores no podían seguir haciendo las aportaciones necesarias.

“Las cooperativas viven del apoyo de sus miembros. Cuando los miembros empezaron a sentir que no funcionaba el rubro, unos comenzaron a deshacerse de las abejas, a otros se le fueron y así sucesivamente. Nos fuimos quedando las cooperativas sin miembros”, indicó el productor.

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El costo de producción supera con creces el precio que los compradores están dispuestos a pagar. Monchez calcula que producir un quintal de miel cuesta alrededor de $90. “Para que usted tenga margen de ganancia tendría que venderlo por lo menos a $140”, afirmó.

Sin embargo, las ofertas que reciben rondan los $75 a $80 por quintal. “Ha habido un año que una empresa me ofreció $40 por quintal. Eso es insostenible para los apicultores y no tenemos ayuda de nadie”, insistió.

En el pasado, El Salvador llegó a exportar hasta 2,500 toneladas métricas de miel por año, según Monchez. En años recientes, la cifra se redujo a menos de 800 toneladas, lo que representa una reducción del 65% en volúmenes exportados debido, principalmente, al cierre de mercados internacionales como a factores climáticos y económicos internos. Los principales destinos han sido Alemania, Inglaterra, Francia, España y Estados Unidos. En 2024, se mantuvieron exportaciones a Honduras y Costa Rica, aunque con dificultades, según testimonios de productores.