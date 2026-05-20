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‘Amarga Navidad’ ya tiene fecha para verse en plataformas: dónde y cuándo ver la nueva película de Almodóvar tras su paso por el Festival de Cannes

La última cinta de uno de nuestros directores más internacionales estará disponible en streaming cuatro meses después de su estreno en salas

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Bárbara Lennie y Victoria Luengo en 'Amarga Navidad', de Pedro Almodovar (El Deseo)
Bárbara Lennie y Victoria Luengo en 'Amarga Navidad', de Pedro Almodovar (El Deseo)

España mira al Festival de Cannes con mucha gloria. Por primera vez en más de sententa años, tres películas nacionales compiten por la Palma de Oro en la Sección Oficial del festival, que arrancó el pasado 12 de mayo y tendrá su clausura este sábado, el día 23. Rodrigo Sorogoyen compite con El ser querido, Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis) hacen lo propio con La bola negra y Pedro Almodóvar con Amarga Navidad.

Aunque la película de Almodóvar llegó a los cines españoles el pasado 20 de marzo, la vigésimo quinta obra del cineasta manchego podía competir en Cannes, ya que el reglamento del festival permite que una película se haya estrenado únicamente en su país de origen siempre que no haya participado previamente en otros festivales internacionales ni esté disponible en internet. Tras su proyección este martes por la noche en la Croisette —y a la espera de saber si el director logra finalmente la ansiada Palma de Oro—, Amarga Navidad ya tiene fecha para su desembarco en plataformas.

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La película, producida por El Deseo y con participación destacada de Movistar Plus+, aterrizará en exclusiva en la plataforma el próximo 10 de julio, unos cuatro meses después de su estreno en salas.

Llegará en el mes de julio a Movistar Plus+

Protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Barbara Lennie, la historia alterna dos líneas temporales. La primera transcurre en 2004 y sigue a Elsa (Lennie), una directora de publicidad, mientras que la segunda se sitúa en 2025 y tiene como protagonista a Raúl (Sbaraglia), que utiliza la vida de Elsa como inspiración para salir de un bloqueo creativo. El reparto coral de esta cinta lo completan Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez, además de rostros habituales del universo Almodóvar como Rossy de Palma o Carmen Machi. No es el caso de la cantante Amaia, que tras su debut en la ficción con La Mesías, este supone su primer largometraje.

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Tráiler de 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar

Durante la rueda de prensa celebrada en Cannes este miércoles, Almodóvar ha definido Amarga Navidad como una suerte de espejo de Dolor y gloria. “Son un díptico en el que me he atrevido a hablar de mí mismo”, ha explicado el director, cuya película gira alrededor de la crisis creativa, el dolor y los límites de la autoficción. En la cinta precisamente, el protagonista interpretado por Sbaraglia, ‘alter ego’ del propio Almodóvar, es capaz de vampirizar el dolor ajeno con tal de hacer una buena película.

Amarga Navidad toma su título de una canción de Chavela Vargas —cuya presencia atraviesa toda la película— y encuentra parte de su inspiración en el relato homónimo incluido en El último sueño, la antología autobiográfica publicada por Reservoir Books. No es la primera vez que Almodóvar recurre a ese universo literario: algunos de esos textos ya sirvieron como punto de partida para fragmentos de Dolor y gloria, la película con la que ahora Amarga Navidad parece dialogar de forma directa.

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