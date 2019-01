El ex jefe del Ejército César Santos Gerardo Del Corazón De Jesús Milani comenzó el 2019 en una nueva prisión. El 30 de diciembre fue trasladado a la cárcel de Campo de Mayo, donde hay detenidos policías y ex militares acusados por delitos de lesa humanidad. Pero los internos no quieren convivir con él porque lo consideran un "traidor al Ejército Argentino" por haber formado parte de los gobiernos kirchneristas.