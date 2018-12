Se trata de los empresarios Carlos Mundín, Raúl Vertua, Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) (estos dos últimos estaban en prisión domiciliaria); Walter Fagyas, ex presidente de Enarsa; Hernán del Río, chofer de José María Olazagasti, secretario del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; Ezequiel García, ex director de Energías Renovables del Ministerio de Planificación; y Hernán Gómez, ex asesor del Ministerio de Planificación.