Es que las últimas palabras de Carrió suenan fuerte: "Dentro de Cambiemos es el cambio. Y puede establecer una Argentina próspera. Para eso hay que cambiar Cambiemos. Impunidad para nadie. Nosotros estamos en Cambiemos pero no somos cómplices. Nosotros somos de Cambiemos, pero no tenemos nada que ver con las mafias del fútbol. Nosotros somos Cambiemos, pero no tenemos nada que ver con los corruptos que también están en Cambiemos. Nosotros somos Cambiemos, pero estamos en contra de la financiación empresaria de los partidos políticos. Nosotros somos Cambiemos, defendemos los derechos humanos de todos, de cada uno y defendemos la no violencia. Nosotros nunca vamos a ser fascistas. Nunca vamos a ser fascistas. Nosotros vamos a ser humanistas, ecuménicos, no violentos, hasta el fin de los días".