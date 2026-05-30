Checo Pérez seguirá en la Fórmula 1: Cadillac descarta salida del mexicano tras supuestos rumores

El piloto del equipo Cadillac de Fórmula Uno, Sergio Pérez. Imagen de archivo. EFE/José Méndez

Luego de los rumores surgidos esta semana, acerca de la probable salida del mexicano, Sergio Checo Pérez, de la escudería Cadillac, —debutante en la Fórmula 1—, el jefe principal del equipo, Graeme Lowdon, declaró que el tapatío continuará como uno de sus dos pilotos esta temporada tras la supuesta información de estar en la mira de otros equipos del Gran Circo.

Incluso. Lowdon aseguró que su compañero, Valtteri Bottas, no se encuentra en riesgo de quedar fuera de la escudería pese a que, supuestamente, estaría condicionado a mejorar sus resultados en esta campaña o Cadillac podría rescindir su contrato.

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“Es muy importante dejar absolutamente claro que no hay ni una pizca de verdad ni evidencia que respalde ninguno de los rumores que sugieren que Valtteri (Bottas), esté en riesgo o que Checo pueda irse a otro equipo”, dijo el director de Cadillac en conferencia de prensa.

De igual forma, Grawme Lowdon sentenció que los rumores relacionados a la salida de ambos pilotos carece de fundamentos. “No existe base de verdad alguna en ninguno de ellos”.

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Formula One F1 - Miami Grand Prix - Miami International Autodrome, Miami, Florida, United States - May 2, 2026 Cadillac's Sergio Perez during qualifying REUTERS/Brian Snyder

La noticia, sobre la posibilidad de ver a Checo Pérez en otro equipo de Fórmula 1, circuló como reguero de pólvora en México, sobre todo porque, después de un año sabático, se transformó en el líder del equipo y su carácter a base de experiencia y rendimiento lo han hecho firmar los mejores momentos de Cadillac en lo que va de la temporada 2026.

En tanto, Valtteri ha estado por detrás del mexicano y, según, se reveló que el piloto estadunidense, Colton Herta, quien participa en la Fórmula 2 tras su exitosa carrera en la IndyCar Series, tomaría su lugar en Cadillac, pero Graeme Lowdon recordó a todos que, para entrar a la F1, se necesitan puntos de la superlicencia, los cuales Herta aún no tiene a su merced.

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“Algunos sugieren que se pondría a Colton Herta para reemplazar a Valtteri Bottas en las próximas carreras, o algo así. Colton no tiene los puntos de superlicencia, y hasta cierto punto, eso probablemente dice todo sobre la calidad de algunos de los rumores, pero prefiero no centrarme en señalar lo obvio”.

¿Qué provocó la salida de Checo en el GP de Canadá?

May 24, 2026; Montreal, Quebec, CANADA; Cadillac driver Sergio Perez (11) during the Lenovo Grand Prix Du Canada at Circuit Gilles-Villeneuve. Mandatory Credit: Eric Bolte-Imagn Images

En otro ámbito, el jefe de Cadillac, Graeme Lowdon, indicó que la problemática del abandonó de Checo Pérez en Canadá, es una especie de cadena particular de eventos que muchos equipos han pasado por ello y afirma que esta situación no volverá a ocurrir en vista que se puede prevenir a la brevedad.

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“Es solo un escenario particular, una cadena particular de eventos por lo que he visto. Hemos visto a muchos equipos pasar por estas cosas en el pasado, y típicamente suele ser una combinación de circunstancias. Parece que es una especie de cadena inusual de eventos lo que llevó a esto, ocurriendo en una secuencia particular. Es algo que se puede prevenir fácilmente”, aseguró.

¿Cuándo vuelve Checo Pérez a la actividad de la Fórmula 1?

Formula One F1 - Canadian Grand Prix - Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Quebec, Canada - May 23, 2026 Cadillac's Sergio Perez in action during qualifying REUTERS/Mathieu Belanger

El piloto nacional Sergio Pérez Mendoza regresará al asfalto el primer fin de semana de junio, del 5 al 7 del próximo mes, en la celebración del Gran Premio de Mónaco, la carrera más importante de la Fórmula 1 que el mexicano ya ganó en 2022, vistiendo el nomex de la escudería austriaca Red Bull Racing.

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