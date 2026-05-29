Martín Savi logra su primera victoria en ‘Tu cara me suena 13′ con una imitación de Adele que convence a jurado y público

Su interpretación de “Rolling in the Deep” logra la máxima puntuación de jurado y público (Tu cara me suena)

Martín Savi ha ganado la séptima gala de ‘Tu cara me suena 13′ con una imitación de Adele que ha reunido por primera vez el respaldo total de jurado y público. La victoria llega en el ecuador de la edición y altera una clasificación que hasta ahora había mostrado fuertes altibajos entre varios concursantes.

La actuación de Savi con ‘Rolling in the Deep’ se ha traducido en una ronda unánime de doces y en su primera victoria en el programa. El segundo puesto ha sido para Cristina Castaño por su versión de Dulce Pontes y el tercero para Aníbal Gómez tras su ascenso con una imitación de Vicente Fernández.

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La gala emitida este viernes 29 de mayo también ha dejado a Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado en la parte baja del ranking. María Parrado, que venía de destacar como Rosalía, no ha repetido resultado al asumir en esta ocasión el reto de Ariana Grande.

Nuevos retos y cambios en el podio

Leonor Lavado ha abierto la noche con una actuación ambientada en los años ochenta al meterse en la piel de Spagna con ‘Call me’. Àngel Llàcer le ha dicho: “Tengo que decirte que de la gala uno a la gala siete has tenido un cambio brutal. Es una cosa que no se puede explicar...”.

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Su actuación ambientada en los años ochenta sorprende al público (Tu cara me suena)

Sole Giménez ha regresado al escenario con ‘Yo no soy esa’ como Mari Trini y ha mejorado su posición en la clasificación. Lolita ha valorado su número con estas palabras: “Yo te tiro flores porque lo haces muy bien, se ve que trabajas mucho siempre. Sé que te ha costado sacarte a Sole pero ha habido muchas veces que lo conseguías y yo he llegado a ver a mi amiga, que le mando un beso porque se le echa de menos”.

Jesulín de Ubrique ha compartido actuación con Rafa Sánchez de La Unión en ‘Vuelve el amor’. Tras el número, el concursante ha confesado: “Para mí es un lujazo, me ha dado muchísima paz y tranquilidad de verdad”. Chenoa, por su parte, ha trasladado al invitado su vínculo con el grupo: “Yo he crecido escuchándote y de pequeña siempre decía que un día serías mi novio”.

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El concursante expresa su satisfacción por participar junto al invitado (Tu cara me suena)

María Parrado ha aparecido en escena subida a un coche, entre grafitis y bailarinas, para interpretar ‘7 rings’ al estilo de Ariana Grande. Àngel Llàcer le ha recordado el nivel de exigencia de sus retos: “Siempre te tocan superestrellas, lo que demuestra que tú eres una superestrella”.

Aníbal Gómez ha firmado una de las sorpresas de la noche al pasar de ser uno de los concursantes peor puntuados por el jurado a entrar en el podio con ‘Volver, volver’ como Vicente Fernández.

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Actuaciones y valoraciones clave

Por su parte, J Kbello ha llevado al plató ‘Siento un nuevo amor en mí’ junto al elenco original del musical El Rey León. La actuación no le ha colocado entre los primeros puestos, pero Llàcer ha destacado el efecto causado en el plató: “Esta química que has conseguido nos ha dejado a todos con un silencio en plató que hacía mucho tiempo que no lo veía.”

Paula Koops ha asumido el papel de Carmen Sevilla con ‘Será el amor’. Llàcer ha elogiado su preparación: “La actitud que has tenido hoy me ha gustado mucho. Has estado y se nota que estabas haciendo una cosa que habías ensayado y que querías enseñarla. De verdad te lo digo, me ha sorprendido”. La concursante ha respondido con una declaración sobre su paso por el formato: “Estoy súper agradecida con el programa, creo que todos nos sentimos así”.

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La actriz dedica su actuación a sus antepasados y destaca el valor personal de la canción (Tu cara me suena)

Cristina Castaño ha vuelto a situarse entre las mejores con ‘Lela’ de Dulce Pontes. Chenoa ha señalado la dimensión emocional de la interpretación: “Esta canción aparte de imitación tiene una parte de buscar de alguna manera conectar con lo que ella da con este tipo de números, que es muy espiritual”. La actriz ha explicado después el sentido personal de la canción: “Para mí esto es honrar a todos mis antepasados que me han permitido a mí dedicarme a esto”.

El cierre ha sido para Martín Savi, que ha interpretado a Adele de pie ante un micrófono y con una escenografía mínima. Chenoa ha resumido la sensación del jurado tras verle: “Por fin, es como si hubieras explotado con esta imitación, algo que estábamos esperando. Sabíamos que lo tenías pero no sabíamos en qué momento iba a pasar, ha sido esta noche. Y mi doce es para ti”.

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María Parrado revela por qué este es el momento perfecto para unirse a 'Tu cara me suena'. La artista habla sobre cómo su momento personal y vital le permite afrontar el concurso con una nueva filosofía.

Manel Fuentes ha incidido en la exigencia del reto con una frase breve: “La noche más difícil, y lo que has hecho amigo mío...”. Florentino Fernández ha rematado la valoración con la comparación directa que explica el pleno del jurado: “Enhorabuena porque creo que has hecho algo muy difícil y ya solo los primeros segundos... Yo he cerrado los ojos y he dicho, es que Adele está ahí”. Antes de formalizar la victoria, Chenoa ha añadido que Savi no estaba “al cien por cien” de la garganta, un detalle que ha acompañado a la primera victoria del concursante en la edición.

Tras esta jornada J Kbello recupera el liderato y se sitúa con 141 puntos, seguido de María Parrado con 140 y Cristina Castaño con 137. Martín Savi se sitúa cuarto con 125 y Paula Koops quinta con 110. Cerca de la madrileña se encuentra Sole Giménez con 108 puntos y cierran la clasificación Aníbal Gómez con 89, Jesulín de Ubrique con 87 y Leonor Lavado con 71.

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