Para los corazones rotos: últimas fechas para ver la exposición ‘El desamor del amor’ de Penny Goring ¿En dónde y hasta cuándo estará?

La artista Penny Goring se retrata junto a una pieza de su obra 'Fail Like Fire', que explora temas de la condición humana y la vulnerabilidad. (Linda Nylind/Colegio de San Ildefonso RS)

La artista británica Penny Goring exhibe en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, su muestra individual El desamor del amor / Unloving Love.

La muestra inauguró el 7 de febrero de 2026 y está curada por Laura Smith. Reúne 107 piezas que abarcan pinturas, collages, poemas, videos y esculturas textiles conocidas como “muñecas de consuelo”.

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Qué ver en la muestra

El desamor del amor toma su título de un poema inédito de Goring, que también da nombre a uno de los dibujos de la muestra.

A lo largo de más de 30 años, la artista mantuvo su obra alejada de los circuitos institucionales. Las piezas procesan el trauma, el duelo, el miedo y la impotencia como materia expresiva, no como elección estética.

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Uno de los núcleos más intensos es la serie Amelia, dedicada a su ex amante fallecida, en la que el dolor personal se convierte en una mitología de ternura y violencia. La muestra también explora las dinámicas de poder en los vínculos afectivos y la línea difusa entre amar y no amar, según el Colegio de San Ildefonso.

Horarios y acceso

El cartel de la exposición 'Fail Like Fire' de Penny Goring muestra dos figuras femeninas estilizadas, anunciando la muestra en el Colegio de San Ildefonso del 7 de febrero al 7 de junio de 2026. (Especial/Colegio de San Ildefonso)

El recinto abre de martes a domingo, de 11:00 a 17:30 horas. Los lunes permanece cerrado.

El Colegio se ubica en Justo Sierra 16, Centro Histórico, Ciudad de México.

La entrada cuesta $50 pesos MXN. Los domingos el acceso es libre. El boleto al museo incluye el ingreso a la exposición.

La exposición estará abierta al público hasta el 7 de junio de 2026

Quién es Penny Goring

Penny Goring nació en 1962 y vive y trabaja en Londres. Se graduó en Bellas Artes (Pintura) en la Kingston School of Art en 1994, y estudió escritura de moda en el London College of Fashion en 1981.

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Trabaja de forma compulsiva desde su propio hogar, con materiales modestos: bolígrafos bic, tela, colorante de alimentos y programas gratuitos como Microsoft Paint. Su práctica está marcada por condiciones de vivienda precaria y falta de recursos económicos.

En 2022, el Instituto de Arte Contemporáneo (ICA) de Londres le dedicó su primera gran retrospectiva institucional, Penny World, que abarcó tres décadas de trabajo. Su obra integra las colecciones del Art Institute of Chicago y el FRAC des Pays de la Loire, en Francia.

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La exposición en el Colegio de San Ildefonso, organizada por la Fundación AMMA, representa su primera presentación de gran escala en América Latina.

El proceso: arte como supervivencia

Goring crea de forma compulsiva desde su propio hogar, sin estudio formal. Sus materiales son deliberadamente modestos: bolígrafos bic, retazos de tela cosidos a mano, colorante de alimentos. La precariedad económica no es un obstáculo en su práctica, sino parte constitutiva de ella.

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Las esculturas blandas las ensambla en la cama o en la cocina, rellenándolas a mano y bordándolas con encajes, borlas y broches. Piezas como Grief Doll (2019) traducen estados emocionales extremos —el duelo, el miedo, la pérdida— a objetos físicos que el cuerpo puede sostener.

A partir de 2009, cuando adquirió una computadora para la educación de su hija, Goring se incorporó a la comunidad alt-lit en línea y comenzó a publicar collages digitales en Tumblr.

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En esas imágenes superponía su propio rostro sobre fotografías, pinturas e íconos culturales —desde la reina Boudica hasta Bianca Jagger— acompañados de leyendas directas y sarcásticas.

Fue también el momento en que su escritura y su práctica visual se fusionaron. Los títulos de sus obras funcionan como poemas en sí mismos, y los textos aparecen bordados en las esculturas o garabateados junto a los dibujos. En sus propias palabras, recogidas por Alice Black Gallery: “es más fácil comunicar emociones inventando formas que muestren cómo se siente”.

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