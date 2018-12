En línea con ello Rached analizó: "Es difícil denunciar. Imagínense en el ámbito político: esto es doble esfuerzo. Las mujeres denuncian cuando pueden, no cuando quieren. Ojalá no sea necesario nunca más que una mujer exponga, cuente y reviva por lo que pasó. Todavía existen prejuicios y estigmas de qué significa el abuso. No es fácil hablarlo, no es fácil contarlo y si se trata de un hombre con poder, es más difícil aún".