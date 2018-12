“Llevo treinta y pico de años de militancia, de profesionalismo, de capacitación y estudio, y todavía no encuentro mi lugar en el mundo. Esto que se podría decir que es personal… no es tan personal si se asocia al maltrato, al ultraje, a las relaciones de poder complicadas“, dijo Guebel.

“Mi mayor expectativa es producir un cambio en las puertas del Congreso de la Nación. Yo he visto a mi hija llorar por esto y me daba vergüenza decir que yo también pasé por lo mismo. Ahora no tengo vergüenza, tengo una situación de hastío, de falta de tolerancia a estas atrocidades. Ahora digo basta, nunca más esto, no se puede permitir más“, concluyó.

En su denuncia, que por sorteo cayó al Juzgado Federal N° 5 y a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6, Guebel también acusó de acoso sexual a Juan Carlos Amarilla, un empleado del Congreso que “era la autoridad máxima de esta Comisión de Juicio Político. Tenía en su poder varias denuncias por acoso y violencia en la Dirección de Comisiones. Amarilla desde mi ingreso a la Comisión me persiguió profesionalmente, me acosó, me intimidó diciéndome que me investigaba con los servicios de inteligencia. Un día incluso lo vi merodeando por las inmediaciones de mi casa. Todo esto lo puse en conocimiento de las autoridades de la Cámara, que respondieron afirmativamente abriendo un sumario, aunque no fue expulsado. En la actualidad se desempeña como asesor del diputado Olmedo”.

