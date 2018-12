El financista Ernesto Clarens, ya "arrepentido" y procesado en la causa de los cuadernos, quedó a un paso de una nueva indagatoria, junto a una veintena de financistas, contadores y comerciantes, por lavar más de 500 millones de pesos derivados de la obra pública, por la que la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario José López y Lázaro Báez enfrentarán juicio en febrero.