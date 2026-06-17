Colapsa el acceso principal a la Isla de Flores y afecta el turismo en Petén

El colapso del acceso principal a la isla de Flores afecta la conectividad de este destino turístico de Petén, en el norte de Guatemala. (Cortesía: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres)

El tránsito entre Santa Elena y la isla de Flores, en el departamento de Petén, Guatemala, enfrenta restricciones tras reportarse del colapso en el relleno que conecta ambas localidades. Según comunicó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), equipos técnicos de la institución se encuentran en la zona para realizar evaluaciones y determinar la magnitud de las afectaciones. La entidad instó a la población a acatar las instrucciones de las autoridades locales respecto al ingreso y salida de Flores para salvaguardar la seguridad de residentes y visitantes.

De acuerdo con el reporte oficial de la CONRED, la situación obligó a un despliegue de personal especializado con el objetivo de identificar los riesgos presentes en la estructura. El organismo advirtió que la circulación por el área podría modificarse en función de los resultados de la evaluación y que cualquier actualización será comunicada a través de los canales institucionales habituales.

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La afectación en la infraestructura revive la preocupación de las autoridades locales y de la ciudadanía, quienes desde hace tiempo venían advirtiendo sobre el deterioro progresivo del relleno.

La CONRED reportó que, tras los daños detectados en el relleno que conecta Santa Elena con Flores, equipos técnicos realizan evaluaciones en la zona para definir medidas de seguridad. (Cortesía: Petén Vlogs)

Restricción total de acceso vehicular y medidas de emergencia en Flores

A través de un comunicado urgente, el Gobierno Municipal de Flores, Petén informó que, debido a los daños registrados en la infraestructura del puente de ingreso a la isla, se determinó restringir por completo el acceso vehicular. La única excepción corresponde a vehículos de emergencia, priorizando la integridad de la comunidad y los turistas frente a la posibilidad de nuevos desprendimientos. El municipio señaló que la medida preventiva busca salvaguardar la seguridad de todos los involucrados y que se mantendrá vigente mientras se realiza la evaluación técnica del área.

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La Municipalidad de Flores reconoció el fuerte impacto que esta situación genera en las actividades diarias y en la movilidad habitual del municipio. Por ese motivo, se hizo un llamado a la calma y a priorizar la seguridad por encima de cualquier otra consideración. “Conscientes del impacto que esta situación genera en las actividades diarias y la movilidad de nuestro municipio, hacemos un respetuoso llamado a mantener la calma y a priorizar la seguridad de todos”, destacó el gobierno local.

El **Gobierno Municipal de Flores** restringió el acceso vehicular a la isla por daños en el puente, permitiendo solo vehículos de emergencia, y recomendó usar el servicio de lanchas mientras se evalúa la infraestructura. (Cortesía: Municipalidad de Flores, Petén)

Como alternativa para el traslado de personas, la administración municipal instó a la ciudadanía a utilizar el servicio de transporte de lanchas, el cual permanece activo para garantizar la conectividad con la isla de manera ordenada y segura mientras se evalúa la zona. De este modo, se busca asegurar el flujo de habitantes y visitantes sin exponerlos a riesgos derivados del estado de la infraestructura vial.

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La Municipalidad de Flores también anunció la convocatoria a una reunión urgente con representantes del sector turístico y de las distintas instituciones competentes. El objetivo es definir una hoja de ruta técnica y logística para abordar la problemática, reafirmando el compromiso de mantener a la población informada de manera transparente a través de los canales oficiales. “En este espacio se definirá la hoja de ruta técnica y logística para abordar la problemática, reafirmando el compromiso de mantener informada a la población de manera transparente, a través de nuestros canales oficiales, sobre los avances y las decisiones conjuntas que se adopten”, señala el comunicado.