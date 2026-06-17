Descubren en Barcelona una nueva especie extinta de “perro-oso” que vivió hace 16 millones de años: era un cazador rápido

Recreación del aspecto en vida de la cabeza y el cuello de Paludocyon moyasolai sp. nov. (Jesús Gamarra/ICP)

En el yacimiento de Els Casots (Subirats, Barcelona), que es uno de los del Mioceno Medio más importantes de Europa, se ha realizado recientemente un descubrimiento que cambia el conocimiento sobre la fauna carnívora extinta que hace millones de años pobló la Península Ibérica.

Un equipo de investigadores de distintas instituciones —el Instituto Catalán de Paleontología Miquel Crusafont (ICP), el Museo Nacional de Ciencias Naturales, la Universidad Complutense de Madrid o la Universidad de Valencia, entre otros— ha descrito una nueva especie de “perro-oso” a partir de los restos fósiles encontrados en este yacimiento catalán.

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“Perro-oso” es el nombre coloquial de los anficiónidos, que fueron un grupo de carnívoros que prosperó en Norteamérica y en Eurasia durante buena parte del Cenozoico, desde el Eoceno hasta el Mioceno tardío. Pese a este nombre popular, los anficiónidos no están emparentados de forma directa con los perros ni con los huesos actuales, sino que constituyen una familia extinta de por sí.

La especie descrita, cuyo estudio ha sido publicado en la revista Journal of Mammalian Evolution, es Paludocyon moyasolai, era de tamaño medio y seguramente cazaba herbívoros como ciervos, bóvidos y suidos pequeños. Se estima que los restos encontrados son de hace aproximadamente 15,9 millones de años, es decir, de principios del Mioceno Medio.

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Ejemplar tipo de 'Paludocyon moyasolai sp. nov.' recuperado en el yacimiento de los Casots (Subirats). (Morales, J. et al./Journal of Mammalian Evolution)

Los restos a partir de los que se ha descrito esta nueva especie es un cráneo bastante completo, pero aplastado lateralmente, con la dentición superior casi completa y un segundo molar inferior aislado. El análisis de la morfología de su dentición superior ha permitido descubrir que presenta caracteres nunca antes observados en ninguna otra especie de Paludocyon.

Un yacimiento rico en vertebrados

Els Casots es uno de los yacimientos de vertebrados del Mioceno más importantes del sureste europeo. Su edad se cifró en hace unos 15,9 millones de años y fue descubierto en 1989. Hasta 1994 se realizaron excavaciones en el lugar, reanudándose campañas sistemáticas en 2018.

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Según el comunicado del ICP, en este yacimiento se han recuperado más de 5.000 restos de macrovertebrados hasta la fecha, lo que representa cerca de 80 especies de peces, anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos. La recientemente descrita no es el único carnívoro encontrado en este enclave: también un leopardo que todavía no ha sido descrito, felinos primitivos, mustélidos de gran tamaño y pequeños cocodrilos del género Diplocyonodon.

El pueblo más antiguo de Cataluña que tiene un yacimiento íbero declarado Patrimonio de la Humanidad.

Según el análisis de la fauna, la flora y la sedimentología del yacimiento, el lugar era un lago de agua dulce, de poca profundidad pero muy cerca de la costa, en un contexto de condiciones cálidas asociadas al Óptimo Climático del Mioceno. De hecho, Paludocyon significa ‘perro de las marismas’.

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Un homenaje al paleontólogo Moyà-Solà

Tal y como han señalado desde el ICP, el epiteto de moyasolai debe su nombre al paleontólogo Salvador Moyà-Solà, que fue director de esta institución desde su fundación hasta el año 2017. El profesional fue uno de los artífices de las primeras campañas de excavación en Els Casots; de hecho, los restos fósiles que han permitido describir esta nueva especie de “perro-oso” fueron recuperados durante esas intervenciones.