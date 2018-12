"Nosotros no vamos a ir al fascismo. Esto no significa que la Policía no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministro se le va la mano", arremetió la líder de la Coalición Cívica en su cuenta de Twitter, en lo que asoma como un nuevo capítulo en los cortocircuitos entre la diputada y la Casa Rosada que se multiplicaron en los últimos meses.