Según explicaron a este medio fuentes del Frente Renovador, la negociación por la votación en la Cámara de Diputados nada tiene que ver con el proyecto para desdoblar las elecciones de los municipios. Es decir, no hubo acuerdos cruzados para imponer el respaldo al Presupuesto a cambio de que se desdoblen los comicios. "No es un toma y daca", indicaron desde el espacio que lidera el ex diputado nacional.