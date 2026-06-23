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“Qué locura, enano”: el emotivo posteo de Di María para Messi tras la victoria de Argentina ante Austria en el Mundial 2026

Fideo le dedicó un particular mensaje al capitán argentino tras su gran labor en el segundo partido del certamen ecuménico

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messi di maria copa del mundo falsa
Lionel Messi y Ángel Di María festejando la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022 (Gustavo Pagano/Getty Images)

La notable labor de Lionel Messi, que le permitió el triunfo a Argentina por 2-0 ante Austria, generó una ola de elogios. Entre ellos se destacó la del amigo y ex compañero del capitán argentino en la Selección, Ángel Di María, quien destacó su actuación y alentó al equipo dirigido por Lionel Scaloni por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas.

La performance del crack rosarino generó elogios dentro y fuera del país. Entre esas reacciones apareció la de Di María, compañero de Messi en la consagración de Qatar 2022 y en las últimas dos Copas América, y una de las voces más ligadas a la trayectoria reciente de la selección.

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El ex jugador de la Selección vio el partido desde su casa, acompañado por su familia, y dejó en redes una de las reacciones más comentadas de la jornada. Su publicación se multiplicó entre fanáticos que evocaron su etapa en la Albiceleste y se sumaron a los elogios para Messi.

Posteo de Di María por Messi y la Selección
Posteo de Di María hacia Messi (IG @angeldimaria)

“Qué locura, enano”, escribió Fideo en una de sus historias de su cuenta de Instagram, con un breve video de la transmisión televisiva en el que se lo ve en primer plano a Messi caminando. Al comentario, Di María le sumó aplausos.

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Además, el delantero de Rosario Central en el inicio del partido puso una foto del televisor y escribió “vamos” con tres banderas argentinas. Unos minutos después Ángel vio la demostración de Messi, que llegó a los 18 goles, que le permitieron ser el máximo goleador histórico en la Copa del Mundo y dejar al equipo albiceleste en la próxima instancia del torneo.

La relación entre Messi y Di María en la Selección viene desde el equipo Sub 23 de Argentina que conquistó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. En la final de ese torneo el jugador del equipo canalla marcó el gol de la victoria 1-0 frente a Nigeria.

Posteo de Di María por Messi y la Selección
El aliento de Di María a sus ex compañeros (IG @angeldimaria)

En la selección mayor hilvanaron una gran amistad y ambos son ejemplo de resiliencia luego de las frustraciones por no poder ganar un título. La sequía se terminó en la Copa América de 2021, en la que Di María volvió a convertir el tanto que definió el último partido, en ese caso contra el local, Brasil, y en el Maracaná.

Di María integró el elenco de Scaloni hasta mediados de 2024, cuando se despidió luego de ganar otra Copa América y que fue conquistada en los Estados Unidos.

En tanto que el doblete de Messi ante Austria también confirmó el momento en esta edición de 2026: suma 5 goles en apenas dos presentaciones y Argentina lidera su zona con puntaje ideal. El equipo cerrará su participación en la fase inicial este sábado 27 de junio a las 23.00 frente a Jordania.

La victoria ante Austria reforzó el dominio argentino en el certamen. El resultado no solo aseguró un avance sólido en el torneo, sino que volvió a colocar a Lionel Messi en el centro de la escena internacional por una marca histórica. Por ejemplo, el capitán argentino logró cuatro marcas que fueron homologadas por el Récord Guinness.

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