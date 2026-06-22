Juan Gil Navarro habló sobre su pareja 25 años menor: “Es mucho más grande que yo en muchísimos aspectos”

Juan Gil Navarro fue consultado sobre su nueva pareja, quien es 25 años menor que él, y expresó su felicidad por su presente sentimental (Puro Show - El Trece)

Juan Gil Navarro atraviesa una etapa de plenitud tanto en lo profesional como en lo personal. A sus 52 años, el actor disfruta de un presente que combina nuevos desafíos sobre el escenario y un romance que lo tiene más ilusionado que nunca. Junto a Rosario Páscolo, una joven de 27 años que prefiere mantener un perfil bajo, Gil Navarro apuesta a un vínculo basado en la compañía, la admiración y el cuidado mutuo. Aunque suele ser reservado sobre su vida privada, decidió abrir una ventana a su intimidad y hablar sobre el gran momento que atraviesa, y lo hizo frente a las cámaras de Puro Show (El Trece).

Todo comenzó cuando un notero del ciclo lo abordó para conocer detalles sobre su presente sentimental. Lejos de esquivar el tema, el actor respondió con una sonrisa: “Estoy muy bien. Muy contento y muy cuidado. Y sí, muy acompañado”. La declaración, breve pero contundente, dejó en claro que Gil Navarro se siente en equilibrio y agradecido por el presente que comparte con Rosario.

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Juan Gil Navarro junto a su novia Rosario Páscolo (Puro show, Eltrece)

El periodista fue más allá y planteó el tema de la diferencia de edad, un aspecto que suele despertar comentarios y curiosidad en el público. Juan, sin dudarlo, destacó la madurez y las virtudes de su pareja: “Es mucho más grande que yo en muchísimos aspectos. Así que, eso para empezar. Digo, una de las primeras cosas que me han seducido es su capacidad de pensar y de razonar. Y para mí la inteligencia es un coeficiente que involucra otras cosas, como la sensibilidad, el humor, la compasión por los demás. Eso para mí es muy importante”.

Lejos de reducir la relación a una cuestión numérica, Gil Navarro profundizó sobre lo que realmente pesa en el vínculo: “¿Es solo un número? Qué sé yo. Sí, puede ser. No, no lo sé. De verdad que no lo sé. No te lo estoy sanoteando. Creo que al final tiene que ver con estar a gusto con alguien. Es compartir una decisión y compartir un camino. Y tiene que ver con entregarse. Creo que es eso. Más que con el número, tiene que ver con una entrega”.

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En medio del gran presente laboral y personal que atraviesa, Gil Navarro se sinceró sobre su pareja (RSFotos)

La historia de amor entre Juan y Rosario había comenzado a captar la atención a principios de junio, cuando la joven, licenciada en Terapia Ocupacional, compartió en sus redes sociales una foto de su festejo de cumpleaños. En la imagen, Rosario aparece sentada en un sillón, rodeada de amigos y seres queridos, entre los que se encontraban los exintegrantes de las ficciones de Cris Morena, Mariano Bertolini y Esteban Pérez, además del propio Gil Navarro, que posó abrazándola y con una sonrisa amplia y sincera.

El actor no solo le puso “me gusta” a la publicación, sino que dejó un comentario que no pasó desapercibido y terminó de confirmar el gran momento que atraviesan como pareja. “Qué curioso es que sea tu cumpleaños y mi regalo seas vos. Te amo con todo mi corazón y te deseo un hermoso nuevo año. Sos mi orgullo y mi alegría”, escribió Gil Navarro, despertando la reacción y los elogios de sus seguidores, que no tardaron en celebrar la felicidad de ambos.

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A comienzos de junio, la pareja de Gil Navarro compartió una tierna foto celebrando su cumpleaños (Instagram)

Mientras sigue apostando a nuevos desafíos en su carrera, con el gran estreno de Misery el pasado jueves, Gil Navarro elige disfrutar de un presente donde la plenitud personal y profesional se entrelazan. La relación con Rosario Páscolo se consolida en un marco de respeto y admiración mutua, y el actor se muestra agradecido por poder compartir su vida con alguien a quien valora no solo por su juventud, sino por su inteligencia, sensibilidad y capacidad de acompañar.

En tiempos en los que los prejuicios y las miradas ajenas muchas veces ponen el foco en los números, Gil Navarro apuesta por dejar que hable el corazón y prioriza lo que realmente importa: la conexión genuina, la complicidad y la decisión de caminar juntos, sin importar la edad. Así, el actor continúa escribiendo un nuevo capítulo en su historia, celebrando el amor y el crecimiento personal, y demostrando que las diferencias no siempre separan, sino que pueden ser el punto de partida para una relación auténtica y duradera.

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