Álvaro Uribe se despachó contra estratega de Abelardo de la Espriella, pese a victoria del ‘Tigre’: este es el motivo de la polémica

El expresidente Álvaro Uribe apuntó contra Carlos Suárez, CEO de la firma Estrategia y Poder, estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito EFE - Carlos Suárez/Facebook

La victoria, según el preconteo, del abogado Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial, tras imponerse por un mínimo margen (0,96%) ante el senador oficialista Iván Cepeda, no apaciguó el choque mediático entre el exmandatario Álvaro Uribe Vélez y el estratega de la campaña del “Tigre”, Carlos Suárez, CEO de la firma Estrategia y Poder.

A través de su perfil de X, Uribe hizo público su malestar y lanzó un duro mensaje contra Suárez, al que ya había cuestionado en la primera vuelta. Todo esto, mientras que en los últimos 21 días el exgobernante se dedicó a hacerle campaña, en la plaza pública y en las redes sociales, al jurista, pese a que De la Espriella rechazó de manera tajante el apoyo de los partidos políticos tradicionales, al desmarcarse, según él, de las prácticas clientelistas.

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A través de sus redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe arremetió contra Carlos Suárez, estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @alvarouribevel/X

“Carlos Suárez demostró sus dotes de estratega cuando llevó a Piedad Córdoba (senadora ya fallecida) y a (Iván) Cepeda a hablar con exparamilitares extraditados a preguntar por mí”, indicó el expresidente, que encendió el debate político y evidenció las fisuras que aún persisten dentro de la derecha colombiana. La referencia es del episodio en el que tanto Córdoba como Cepeda, ambos senadores, estuvieron a principios de 2009 reunidos con Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra.

Las críticas del veterano político no son nuevas, pues en abril de 2026 Uribe ya había lanzado su escalada. “Cuidado con asesores de campaña: Carlos Suárez, hijo de un gran expresidente del Consejo de Estado, de acuerdo con documentos y declaraciones de mi proceso judicial, junto con Piedad Córdoba, coordinó las reuniones de Cepeda con exparamilitares extraditados. Debe aclararse la llamada de Joaquín Gutiérrez a Luis Duque a amenazar a su familia”, expresó Uribe.

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Carlos Suárez, estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella, celebró el triunfo del 'Tigre' en la segunda vuelta, junto con el exsenador Mauricio Gómez Amín y Joaquín Gutiérrez, jefe de campaña - crédito carlossuarezrojas/Instagram

¿Por qué Álvaro Uribe arremetió una vez más contra Carlos Suárez?

El malestar de Uribe tiene, a su vez, un trasfondo relacionado con la campaña que acaba de culminar. El expresidente ha señalado que, desde el movimiento de Defensores de la Patria, la firma Estrategia y Poder —ligada a Suárez— habría contratado influenciadores para atacar a Uribe y a figuras afines en redes sociales y por ello responsabilizó a este personaje de ayudar a buscar “falsos testigos” en su contra; siendo esta una acusación que Suárez ha negado.

De acuerdo con los documentos exhibidos por el expresidente, la coordinación de estas acciones se habría llevado a cabo con el conocimiento de la campaña ganadora. A esto se suma que el propio expresidente recordó episodios anteriores en los que, según su versión, Suárez facilitó la entrada del senador Iván Cepeda para reunirse con líderes de las autodefensas, como Salvatore Mancuso en Estados Unidos; lo que causó una fuerte controversia en la contienda.

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El 26 de abril, el expresidente Álvaro Uribe ya había lanzado pullas al estratega Carlos Suárez, al que culpó en su momento de una campaña sucia contra él y su candidata, la senadora Paloma Valencia - crédito @alvarouribevel/X

“Carlos Suárez, junto con Piedad Córdoba, coordinó las reuniones de Cepeda con exparamilitares extraditados. Debe aclararse la llamada de Joaquín Gutiérrez a Luis Duque a amenazar a su familia”, publicó Uribe aquel 26 de abril, convencido de que la figura de Suárez representa, a su juicio, un puente entre sus mayores adversarios políticos y el nuevo gobierno; siendo este un asunto con el que tendrá que lidiar el abogado antes de que empiece su gestión.

De hecho, el expresidente Uribe Vélez salió en defensa de la senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, ante lo que consideró los ataques de simpatizantes del “Tigre” a su aspirante, y con ello, reclamó respeto entre ambas campañas. “El doctor Abelardo se refiere bien a mí, pero su misma campaña o él maltrata a Paloma o a las personas que la acompañan”, denunció el 17 de abril, en un mensaje que, por lo visto, tenía como destinatario a Suárez.

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