"Nosotros, que estamos en el día a día, nos es más difícil darnos cuenta. Pero ellos dicen 'están avanzando'. No hay manera de que esos presidentes digan algo que no piensan", había dicho el jefe de Estado en la conferencia en la que detalló los tramos más trascendentes del documento final de la cumbre del Grupo de los 20 y elogió la organización, "un hecho inédito", cómo subrayó. "Nos sentimos en una posición cómoda. Que muchos países quieran venir es algo bueno. Si lo sabemos manejar va a traer mucho trabajo para los argentinos. No tenemos que dudar, más allá de que cueste. Este es el camino", agregó.