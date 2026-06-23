El Salvador

Comisión legislativa de El Salvador avala créditos por USD 340 millones del BCIE para agua y vialidad

El dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto dio luz verde a dos financiamientos a 20 años para ampliar el servicio hídrico y ejecutar obras de movilidad urbana

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La comisión de Hacienda avaló dos préstamos del BCIE por 340 millones de dólares (captura de pantalla de la transmisión en directo)
La comisión de Hacienda avaló dos préstamos del BCIE por 340 millones de dólares (captura de pantalla de la transmisión en directo)

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, de la Asamblea Legislativa de El Salvador, avaló en su sesión de este lunes dos contratos de préstamo por un total de 340 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinados a financiar proyectos estratégicos de agua potable y modernización vial en el país.

De acuerdo con la exposición realizada por representantes del Ministerio de Hacienda ante la comisión, el primer préstamo, por 185 millones de dólares, permitirá financiar el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable Guluchapa, que abastece a varias zonas del Área Metropolitana de San Salvador.

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El plan, ejecutado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), incluye la rehabilitación de pozos, construcción de una nueva planta potabilizadora, modernización de estaciones de rebombeo, renovación de redes de distribución y la instalación de sistemas de monitoreo y control en tiempo real.

Según se detalló en la transmisión, el objetivo principal es fortalecer la calidad y cobertura del servicio de agua potable, aumentar la eficiencia hidráulica y reducir las pérdidas, beneficiando a miles de familias en distritos como Ilopango, Soyapango, Santiago Texacuango, San Martín, San Marcos, Santo Tomás, San Francisco Chinameca y Olocuilta.

El préstamo tendrá un plazo de veinte años, con cinco años de gracia, y una tasa de interés semestral ajustable conforme a la política del BCIE.

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El financiamiento aprobado por los diputados permitirá rehabilitar pozos, construir una planta potabilizadora y modernizar redes de distribución en zonas del Área Metropolitana de San Salvador, con ejecución de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. (Cortesía: ANDA)
El financiamiento aprobado por los diputados permitirá rehabilitar pozos, construir una planta potabilizadora y modernizar redes de distribución en zonas del Área Metropolitana de San Salvador, con ejecución de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. (Cortesía: ANDA)

Modernización de infraestructura vial y movilidad urbana

El segundo contrato de préstamo, por 155 millones de dólares, se orienta a financiar la fase dos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana (PIVMU). Este plan, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), contempla intervenciones en la red vial nacional, incluyendo la ampliación de la carretera en la ruta nacional 13W —desde el desvío de Atiquizaya hasta el bypass de Ahuachapán— y la construcción de corredores norte y oriente en el área metropolitana de San Salvador.

Según el dictamen emitido, el proyecto busca mejorar la conectividad y seguridad vial, reducir los costos y tiempos de viaje, e incorporar infraestructura como ciclovías, pasos peatonales, obras de drenaje y señalización avanzada. El préstamo también tendrá un plazo de veinte años, con condiciones financieras similares al contrato para el sistema de agua potable.

Entre los beneficios previstos, la comisión destacó el incremento de la capacidad vial, la reducción de congestiones y la optimización del traslado de personas y mercancías, factores considerados claves para la competitividad y desarrollo económico del país.

Durante la sesión, la Comisión de Hacienda acordó emitir dictamen favorable tras analizar las justificaciones técnicas y financieras presentadas por el Ministerio de Hacienda y los equipos técnicos de las instituciones responsables.

El dictamen subraya que los contratos cumplen con los requisitos constitucionales y legales, y recalca la importancia de destinar recursos a obras que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

El Salvador destinará USD 185 millones a mejorar el sistema de agua potable Guluchapa tras el aval legislativo (captura de pantalla de la transmisión en directo)
El Salvador destinará USD 185 millones a mejorar el sistema de agua potable Guluchapa tras el aval legislativo (captura de pantalla de la transmisión en directo)

Ambas iniciativas recibieron el voto unánime de los diputados presentes. La comisión resaltó la relevancia de mantener la transparencia y el control en el uso de los fondos, así como de asegurar el avance de los proyectos según los plazos y metas establecidos.

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