"Qué lejos parece haber quedado Zamba, el desarrollo de contenidos nacionales, y cuando ver un partido de futbol no era privilegio para unos pocos. Más lejos han quedado aquellos años en los que celebrábamos nuestra soberanía al saldar la deuda con el FMI, o por haber recuperado los fondos previsionales –dijo para terminar-. Perdonen Vuestra Señoría la nostalgia. Es que si hay algo que los presos políticos no perdemos, es nuestra memoria. Y para aquellos que piensan y divulgan que simplemente somos corruptos, en lo personal me tiene sin cuidado, pues nosotros no dejamos en la puerta de las cárceles nuestras convicciones".