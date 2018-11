Mauricio Macri lo escuchó atentamente, como el resto del Gabinete, pero no hizo ningún comentario. "Lo ví tranquilo al Presidente, no tenía actitud de alguien enojado, escuchó a Emilio y punto", le contó un Ministro a Infobae, aunque no descartó la furia con sus socios, que expresaron las diferencias en un comunicado. En efecto, la posición del radicalismo es tan oficial que hicieron trascender que Negri y Luis Naidenoff, presidentes del interbloque Cambiemos en Diputados y Senado, no asistieron a Gabinete en otra señal de disgusto.