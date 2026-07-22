Colombia

La respuesta de Altafulla sobre el embarazo de Karina García se viralizó por un detalle: habló de paz y bendiciones

Tras semanas de expectativa entre seguidores, el cantante barranquillero se refirió al anuncio de la creadora de contenido y sorprendió con unas palabras serenas que activaron la conversación en plataformas digitales

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El artista habló por primera vez sobre la noticia que ha revolucionado a sus seguidores, dejando claro que no hay resentimientos y que los buenos deseos siguen presentes en su vida - crédito Tiktok

La reacción de Altafulla ante el embarazo de Karina García, anunciado recientemente por la creadora de contenido y su actual pareja, generó expectativa entre seguidores y usuarios en redes sociales, que esperaban conocer su postura tras meses sin pronunciarse sobre su ex.

El cantante barranquillero abordó el tema durante una entrevista en la emisora Mix, en la que fue consultado de forma directa sobre la noticia. Sus palabras, centradas en la tranquilidad y los buenos deseos, se viralizaron poco después en distintas plataformas digitales.

Una respuesta esperada tras meses de silencio

Para empezar, es preciso recordar que Altafulla y Karina García se conocieron durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. El acercamiento entre ambos fue uno de los momentos más comentados del programa, lo que dio paso a una relación sentimental que continuó fuera de cámaras.

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Durante varios meses, compartieron viajes y múltiples publicaciones en redes sociales, acumulando una comunidad de seguidores llamada “Karifulla” que siguió de cerca cada una de sus apariciones.

Además de reaccionar a la nueva etapa de su ex, el artista aseguró que la relación cerró en buenos términos desde el año pasado y negó que entre ellos hubiera quedado algún conflicto pendiente - crédito Tiktok

El vínculo sentimental, sin embargo, concluyó meses después de la finalización del reality. La propia Karina confirmó el fin de la relación, aunque ninguno de los dos ofreció detalles públicos sobre los motivos de la separación. Posteriormente, ambos se enfocaron en sus proyectos personales, marcando nuevas etapas en sus trayectorias.

El anuncio de Karina García y la expectativa en redes

La dinámica en redes sociales cambió cuando la creadora de contenido anunció su relación con el cantante Kris R y, más recientemente, dio a conocer que espera su primer hijo junto al artista. El anuncio generó reacciones y comentarios masivos, especialmente por la historia previa entre ella y el barranquillero.

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La reacción del cantante era una de las más solicitadas por los seguidores, que especularon sobre su postura ante el embarazo de su expareja. Finalmente, Altafulla abordó el tema en una entrevista, que fue replicada en diferentes plataformas digitales.

El también actor expresó: “Superbién, superbién, tranquilo. Sí, eso ya pasó hace más de un año, ¿sabes? Contento. Que le vaya bien, que Dios le dé un niñito muy sano y que le dé muchas bendiciones. Supercool”. Esta declaración, recogida por la emisora captó la atención del público y de los seguidores de ambos artistas.

Altafulla sorprendió a la modelo paisa con inesperada propuesta de matrimonio - crédito @altafulla / Instagram
La reacción de Altafulla ante el embarazo de Karina García se viralizó tras una entrevista - crédito @altafulla / Instagram

Un mensaje de cierre y nuevos proyectos personales

Durante la entrevista, Altafulla fue consultado sobre el estado de su relación actual con Karina García. El cantante aseguró que todo terminó en buenos términos desde el 2025 y que no existieron conflictos.

“Sí, por mi parte siempre estuvo todo superbién desde el año pasado. Yo creo que se tomó la decisión, por mi lado cool, o sea, nunca hubo como que un problema, un conflicto, no, la buena”, afirmó ante los micrófonos de Mix.

El barranquillero también manifestó su deseo de formar una familia en algún momento: “Ya quisiera yo también estar preñado y también tener ya mi familia”. Este comentario fue interpretado por algunos usuarios como una muestra de apertura a nuevas etapas en su vida personal, lejos de conflictos o polémicas.

Opinión y debate en redes sociales

La reacción de Altafulla no solo generó titulares, también provocó múltiples opiniones entre usuarios en plataformas digitales. Algunos destacaron la madurez del cantante, mientras que otros pidieron que se deje de vincularlo con su expareja:

Karina García se encuentra en Barranquilla conociendo familiares y amigos de Altafulla, y ya dio algunas impresiones iniciales de dichos encuentros - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram
Altafulla dijo sobre el embarazo de Karina García que todo quedó atrás hace más de un año y le deseó bendiciones a su expareja - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

“Pero son ustedes lo que preguntan a él por Karina, ella desde que terminó jamás habló de él ni para bien ni para mal”, escribió una usuaria. Otras reacciones incluyeron mensajes como: “Esto es lo que más le admiro Altafulla, su madurez e inteligencia emocional” y “Sigo sin entender por qué le preguntan todavía por ella, además que todavía existe mucho enfermo que no acepta que ya ella tiene una nueva relación”.

En medio del debate digital, la entrevista permitió cerrar una etapa para los protagonistas de esta historia mediática. Tanto Karina García como Altafulla continúan ahora con sus proyectos personales, mientras los seguidores quedan a la expectativa de las nuevas etapas que ambos enfrentarán en el ámbito profesional y personal.

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