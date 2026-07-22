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Tigres pone ultimátum al fichaje de Ángel Correa con River Plate y exige pago total de cláusula

Pese a que distintos medios reportan que ya habrían alcanzado una acuerdo entre clubes, la realidad es que Tigres sigue esperando el pago completo del jugador

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Correa no saldría de Tigres si no es por la cifra acordada. Reuters
Correa no saldría de Tigres si no es por la cifra acordada. Reuters

Mientras en Argentina y México crecieron las versiones que colocan a Ángel Correa como nuevo jugador de River Plate, la operación todavía está lejos de quedar completamente resuelta.

Aunque las negociaciones avanzan y existe optimismo entre las partes involucradas, desde Tigres mantienen una postura firme respecto a las condiciones para liberar al atacante, por lo que el desenlace del traspaso continúa pendiente, según reportes.

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Tigres no autorizaría la salida hasta recibir el pago completo de la cláusula

En los últimos días diversas fuentes señalaron que Ángel Correa ya tenía todo acordado para convertirse en refuerzo de River Plate, incluso asegurando que únicamente faltaba el anuncio oficial.

Sin embargo, esa versión no coincide con la postura del conjunto regiomontano, que según reportes cercanos al club, todavía no ha dado luz verde para concretar la transferencia.

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Desde el entorno de Tigres, el club mexicano no habría aceptado ninguna propuesta distinta a la establecida en el contrato del futbolista.

La directiva considera que la única vía para cerrar la operación es que River Plate cubra el monto total correspondiente a la cláusula de salida, sin negociar descuentos ni modificar las condiciones pactadas previamente.

Esa postura representa el principal obstáculo para que el movimiento pueda oficializarse. Aunque las conversaciones entre los clubes no se han roto y continúan abiertas, en San Nicolás de los Garza mantienen claro que no autorizarán la baja del atacante mientras no se cumplan los términos económicos establecidos.

Con ello, el club felino envía un mensaje claro al conjunto argentino: si realmente desea incorporar a Correa, deberá realizar el pago completo exigido por la institución mexicana. Hasta que eso ocurra, el delantero continúa perteneciendo a la plantilla universitaria.

Correa se encuentra en medio de las negociaciones entre Tigres y River Plate. REUTERS/Daniel Becerril
Correa se encuentra en medio de las negociaciones entre Tigres y River Plate. REUTERS/Daniel Becerril

El supuesto acuerdo entre River Plate y Ángel Correa sería por 15 millones de dólares

Pese a que Tigres mantiene su postura de no autorizar la salida del futbolista, distintos reportes provenientes de Argentina aseguran que River Plate ya habría alcanzado un acuerdo tanto con el entorno de Ángel Correa como en los términos de la operación.

Las versiones señalan que el conjunto de Buenos Aires estaría dispuesto a desembolsar alrededor de 15 millones de dólares para quedarse con el atacante, cifra que ha sido manejada por varios medios argentinos como el monto de la negociación.

Sin embargo, ese sería precisamente el punto que mantiene frenado el fichaje. Desde el entorno de Tigres niegan que exista un acuerdo entre clubes y sostienen que la única forma de liberar al campeón del mundo es mediante el pago íntegro de su cláusula de rescisión, la cual asciende a 18 millones de dólares.

Por ello, aunque el entorno del conjunto millonario mantiene confianza en concretar la incorporación de Ángel Correa, el desenlace dependerá de el acuerdo al que logren llegar con el conjunto de Tigres.

Hasta entonces, el atacante continúa perteneciendo a la institución regiomontana y el fichaje, pese a los rumores, sigue sin cerrarse oficialmente. Mientras que no se descarta que los universitarios interpongan una demanda en contra del club argentino por haber negociado con el jugador sin su previa autorización.

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