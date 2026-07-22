Bogotá reportó disminución en hurtos durante 2026 tras operativos contra diferentes modalidades del delito

Los operativos en corredores comerciales hicieron parte de las acciones que contribuyeron a la reducción del hurto a establecimientos en Bogotá-crédito Nathalia Angarita/REUTERS

La estrategia de seguridad desplegada en Bogotá durante 2026 está acompañada de una disminución en varios delitos que afectan directamente a los ciudadanos. Los registros del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) muestran que entre el primero de enero y el 13 de julio de este año se presentó una reducción en diferentes modalidades de hurto frente al mismo periodo de 2025.

Uno de los principales resultados se refleja en el hurto a personas, delito que tiene un alto impacto en la percepción de seguridad de los habitantes de la capital. Según el balance entregado, esta modalidad tuvo una reducción del 18% gracias a acciones como las megatomas en distintas localidades, los controles de identificación en vía pública y los operativos focalizados en zonas de mayor incidencia.

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La Secretaría de Seguridad invitó a la ciudadanía a denunciar hechos delictivos mediante la Línea de Emergencias 123- crédito MEBOG

Dentro de estas intervenciones, uno de los puntos que recibió atención constante fue la troncal de TransMilenio de la avenida Caracas, un corredor señalado históricamente por la ciudadanía debido a la ocurrencia de hechos delictivos. Las autoridades realizaron operativos en estaciones, buses, pagadiarios, bodegas de reciclaje, espacio público y calles cercanas a este corredor entre la avenida Jiménez y la calle 76. Estas acciones hicieron parte de un despliegue permanente que también se extendió a otros sectores de Bogotá.

El balance de seguridad también muestra avances en otras modalidades de hurto. En el caso del comercio, la reducción alcanzó el 22%, un resultado que la administración distrital relacionó con el aumento de patrullajes en corredores comerciales, los operativos de inspección, vigilancia y control, además de estrategias como el Plan Gourmet y la intervención de los Grupos Especiales Motorizados (Gema). Estas labores permitieron la captura de varios delincuentes señalados de afectar establecimientos comerciales. Entre ellos se encuentra alias Gafas, identificado por las autoridades como una persona con un amplio historial relacionado con hurtos a locales comerciales, entre otros hechos.

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Los controles también tuvieron impacto en el hurto de vehículos. Durante el periodo analizado, el robo de automotores disminuyó 14%, una cifra que las autoridades atribuyeron a los controles en vía pública, las inspecciones en parqueaderos, la revisión de sistemas de identificación y los operativos en sectores con mayor presencia de este delito. En ese contexto, las investigaciones judiciales permitieron afectar estructuras dedicadas al robo de carros. Uno de los casos destacados fue el operativo contra ‘Los Pumas’, organización señalada de hurtar vehículos de plataforma y automóviles de alta gama en Bogotá. En esa operación fue capturado alias Sebas, señalado como principal cabecilla de la banda.

Las autoridades adelantaron controles a vehículos, motocicletas y talleres como parte de las estrategias contra el hurto automotor - crédito Mebog

La reducción también alcanzó el hurto de motocicletas, que presentó una caída del 9%. Para las autoridades, este resultado está relacionado con controles de placas, inspecciones a talleres, verificación de antecedentes y acciones contra la comercialización ilegal de autopartes. Además, el reporte incluye disminuciones en otras modalidades: el hurto de celulares bajó 9% y el hurto de bicicletas presentó una reducción del 4% durante lo corrido del año.

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El secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, aseguró que los resultados reflejan el impacto de mantener operativos constantes y fortalecer la capacidad institucional. “Estos resultados demuestran que reforzar los operativos en calle, realizar intervenciones focalizadas, la denuncia ciudadana y fortalecer la capacidad operativa está consolidando una tendencia de reducción de los delitos que más afectan a la ciudadanía. No vamos a bajar la guardia; seguiremos ampliando el despliegue operacional para cerrarles cada vez más los espacios a los delincuentes y proteger a los bogotanos”, afirmó.

Motos de alta gama son utilizadas en varios casos de hurto en Bogotá - crédito Montaje Infobae (Colprensa/Yamaha)

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia recordó que la ciudadanía puede reportar cualquier situación delictiva a través de la Línea de Emergencias 123. También invitó a las personas afectadas por algún delito a acudir al equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (Aide), donde recibirán orientación para adelantar el proceso correspondiente. Este acompañamiento está disponible mediante la línea telefónica (601) 377 9595, opción 5, extensión 1137, como parte de las herramientas dispuestas para facilitar la denuncia y la atención a las víctimas en Bogotá.

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