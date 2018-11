Los conflictos políticos muchas veces derivan hacia el terreno personal, pero no es habitual que la agresividad escale tan alto como ocurrió en aquel episodio. En el año 2010, Felipe Solá publicó una solicitada virulenta dirigida contra Hugo Moyano. "Yo no me hice rico con la política. No me convertí en empresario de la basura ni del transporte. Ni de la salud o el turismo. No hay muertes misteriosas de colaboradores cercanos a mi alrededor. Nunca impedí el libre desplazamiento de personas porque no estuvieran de acuerdo con mis puntos de vista. No les presté a mis hijos el poder circunstancial que tuve. No delaté a compañeros en los 70. Tenés razón, somos distintos". En circunstancias normales, alguien no debería reconciliarse con un delator de la década del setenta o con alguien que lo acusó de algo tan espantoso. Sin embargo, en el ámbito de la política rigen reglas distintas. Hace unos meses, Solá y Moyano se reconciliaron. "Le reconozco el olfato", dijo el ex gobernador del poderoso sindicalista. Ambos se integraron esta semana a la mesa de conducción del PJ.